Более ста всероссийских и международных соревнований пройдут в регионе в 2024 году

Posted 8 июля, 06:00
Published 8 июля, 06:00
Modified 9 июля, 03:43
Updated 9 июля, 03:43
В понедельник, 8 июля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Травников заявил, что акцент нужно делать не только на базовых видах спорта.
«Важно не только порадовать болельщиков, но и вовлечь как можно большее количество жителей, в первую очередь юных, в занятия физкультурой и спортом», — подчеркнул глава Новосибирской области.
По словам министра физкультуры и спорта региона Сергея Ахапова, в области проводятся муниципальные, областные, всероссийские и международные соревнования. Количество состязаний ежегодно растёт. В 2019 году было проведено 700 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 160 тыс. человек. В первом полугодии 2024 года уже более 500.
В Новосибирской области обновляют или создают спортивные объекты как в рамках нацпроектов, так и региональных инициатив. Как пример, лыжероллерная трасса в Маслянинском районе, которая используется для развития биатлона в районе. В этом году были впервые проведены на этой трассе Всероссийские соревнования по велосипедному спорту.
Область может принять и организовать любые соревнования самого высокого уровня. Это наглядно демонстрирует список мероприятий, которые уже прошли, и будут проходить в ближайшее время, подчеркнул глава Минспорта.
В 2024 году регион принимает более ста соревнований всероссийского уровня и 9 международных турниров по 6 видам спорта: волейболу, хоккею, карате, греко-римской борьбе, киокусинкай и бильярдному спорту. Также пройдёт более 70 межрегиональных и более 700 региональных физкультурных и спортивных мероприятий.
В середине июля впервые в регионе пройдёт Кубок России по стрельбе из лука (14-16 июля). «Сибирь-Арена» в период с 16 по 21 июля примет Чемпионат России по тяжёлой атлетике.
В конце июля Кубок России по спортивной гимнастике пройдёт в Центре Евгения Подгорного.
Международные соревнования «Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксёнова» в конце августа пройдут на «Локомотив Арене».
В октябре пройдёт ряд соревнований международного и всероссийского уровня — это и международные соревнования «32-й Мемориал Андрея Якутова» по киокусинкай, Международные соревнования по карате «Кубок Покрышкина», Всероссийские спортивные соревнования «На призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного».
В ноябре Новосибирская область будет принимать чемпионат мира по бильярдному спорту на территории международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр».
Уже сейчас формируется спортивный календарь на 2025 год. Для традиционных спортивных событий он останется прежним. Ряд всероссийских стартов, которые уже обрели или понемногу обретают «прописку» в регионе, тоже остаётся в силе. Среди них, например, Кубок России по сноуборду и всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту.
Министерством совместно с региональными и всероссийскими федерациями запланированы на 2025 год следующие соревнования всероссийского уровня: Всероссийские соревнования по танцевальному спорту (ноябрь 2025), Всероссийские соревнования по дзюдо «Дружба народов» (февраль 2025), на призы «РФСО „Трудовые резервы“ (март 2025), Чемпионат России по подводному плаванию, финал Кубка России „Гран При России“ по фигурному катанию и другие.