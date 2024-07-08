Более ста всероссийских и международных соревнований пройдут регионе в 2024 году

В Новосибирской области обновляют или создают спортивные объекты как в рамках нацпроектов, так и региональных инициатив. Как пример, лыжероллерная трасса в Маслянинском районе, которая используется для развития биатлона в районе. В этом году были впервые проведены на этой трассе Всероссийские соревнования по велосипедному спорту.