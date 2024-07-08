Больше сотни участков подтоплены в Новосибирской области

Напомним, также в Новосибирской области продолжается череда смертей на воде. За одни сутки на прошлой неделе в регионе утонули шесть человек, в том числе один школьник. На прошлом оперативном совещании Виктор Олов доложил о том, что с 10 июня погибли 38 человек, из которых 13 — дети. Рост смертей на воде вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, смертность детей выросла семикратно.