atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В регионе затопило 105 участков

Больше сотни участков подтоплены в Новосибирской области

8 июля 2024, 11:31
Фото: Артур Салимов / 1MI
В регионе затопило 105 участков
В Новосибирской области до сих пор продолжается сезон паводков, вода подтопила больше сотни дачных участков в регионе.

Подтопления регистрируют в садовых товариществах Новосибирской области, сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. По его словам, сейчас в зоне подтопления находятся 105 домов, из которых 101 в СНТ «Ивушка».

Глава МЧС отметил, что ситуацию при этом не стоит называть чрезвычайной. Ситуация находится на контроле у ведомства, также соответствующие документы направили в Минприроды и в районную администрацию. Кроме того, Виктор Орлов предположил, что уже на этой неделе возможно прекращение режима ЧС, однако специалистам предстоит выработать «долгосрочные меры», чтобы избежать аналогичных ситуаций в будущем.

Напомним, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни на территории региона ожидаются сильные дожди. Температура воздуха днем будет составлять +22…+24 градуса, а ночью +16 градусов. Скорость ветра может составлять 4-5 метров в секунду, сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Напомним, также в Новосибирской области продолжается череда смертей на воде. За одни сутки на прошлой неделе в регионе утонули шесть человек, в том числе один школьник. На прошлом оперативном совещании Виктор Олов доложил о том, что с 10 июня погибли 38 человек, из которых 13 — дети. Рост смертей на воде вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, смертность детей выросла семикратно.

Губернатор Андрей Травников даже сравнил число утонувших со смертностью от COVID-19 и во время СВО. По его словам, на воде людей погибло значительно больше. В основном трагические случаи происходят в местах, где купание запрещено.

Читайте также:
На затопляемой в паводок территории построят новый микрорайон в НовосибирскеБолее 20-ти новосибирцев утонули за неделю — среди них были детиРебенок утонул в реке Иня в Новосибирске — его тело искали два дня
#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Дожди#Подтопление
Подпишитесь
Дневной дождь снова затопил улицы Новосибирска — смотрим видео
Сегодня, 10:14
Стало известно, когда премьер РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск
Сегодня, 10:08
Мэрия выясняет мнение горожан о «могильных оградках» на улицах Новосибирска
Сегодня, 07:16
«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске
Сегодня, 05:32
Башни «Расцветая»: два 30-этажных дома хотят построить на месте ЦУМа в Новосибирске
Сегодня, 04:59
Нашли «золотую жилу»: как новосибирцы наживаются на аномальной жаре
Сегодня, 04:52