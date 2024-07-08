Больше сотни участков подтоплены в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Подтопления регистрируют в садовых товариществах Новосибирской области, сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. По его словам, сейчас в зоне подтопления находятся 105 домов, из которых 101 в СНТ «Ивушка».
Глава МЧС отметил, что ситуацию при этом не стоит называть чрезвычайной. Ситуация находится на контроле у ведомства, также соответствующие документы направили в Минприроды и в районную администрацию. Кроме того, Виктор Орлов предположил, что уже на этой неделе возможно прекращение режима ЧС, однако специалистам предстоит выработать «долгосрочные меры», чтобы избежать аналогичных ситуаций в будущем.
Напомним, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни на территории региона ожидаются сильные дожди. Температура воздуха днем будет составлять +22…+24 градуса, а ночью +16 градусов. Скорость ветра может составлять 4-5 метров в секунду, сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Напомним, также в Новосибирской области продолжается череда смертей на воде. За одни сутки на прошлой неделе в регионе утонули шесть человек, в том числе один школьник. На прошлом оперативном совещании Виктор Олов доложил о том, что с 10 июня погибли 38 человек, из которых 13 — дети. Рост смертей на воде вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, смертность детей выросла семикратно.
Губернатор Андрей Травников даже сравнил число утонувших со смертностью от COVID-19 и во время СВО. По его словам, на воде людей погибло значительно больше. В основном трагические случаи происходят в местах, где купание запрещено.