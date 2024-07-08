Четверых тонущих детей за час вытащили спасатели из Оби в Новосибирске

В Новосибирске в воскресенье, 7 июля, спасатели вытащили из Оби сразу четверых детей, двоим из которых было по восемь лет, а двоим — по четырнадцать. Все инциденты на Оби произошли в течение всего одного часа, рассказали в МАСС.