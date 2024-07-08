Четверых тонущих детей за час вытащили спасатели из Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Новосибирске в воскресенье, 7 июля, спасатели вытащили из Оби сразу четверых детей, двоим из которых было по восемь лет, а двоим — по четырнадцать. Все инциденты на Оби произошли в течение всего одного часа, рассказали в МАСС.
По словам спасателей, от одного из подростка исходил устойчивый запах алкоголя. Скорее всего, несовершеннолетний решил отметить праздник Ивана Купалы как взрослый.
С детьми и их родителями сотрудники МАСС провели профилактические беседы. Ребенка с признаками опьянения передали сотрудникам полиции.