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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Четверых тонущих детей за час вытащили спасатели из Оби в Новосибирске

Четверых тонущих детей за час вытащили спасатели из Оби в Новосибирске

8 июля 2024, 03:25
Фото: 1MI
Дети находились на отдыхе у воды без сопровождения взрослых, следует из сообщения городской аварийно-спасательной службы Новосибирска

В Новосибирске в воскресенье, 7 июля, спасатели вытащили из Оби сразу четверых детей, двоим из которых было по восемь лет, а двоим — по четырнадцать. Все инциденты на Оби произошли в течение всего одного часа, рассказали в МАСС.

Фото: МАСС

По словам спасателей, от одного из подростка исходил устойчивый запах алкоголя. Скорее всего, несовершеннолетний решил отметить праздник Ивана Купалы как взрослый.

С детьми и их родителями сотрудники МАСС провели профилактические беседы. Ребенка с признаками опьянения передали сотрудникам полиции.

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