Депутаты требуют запретить никаб в Новосибирской области

К губернатору Андрею Травникову обратился бердский депутат Фирзу Хасанов. Он отметил, что такой запрет необходим в связи с высокой террористической угрозой в стране. По его словам, под никабом могут проносить взрывчатые и иные запрещенные предметы. Кроме того, его могут использовать не только женщины, но и мужчины, сообщил Хасанов на своей странице VK.