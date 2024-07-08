Депутаты требуют запретить никаб в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
К губернатору Андрею Травникову обратился бердский депутат Фирзу Хасанов. Он отметил, что такой запрет необходим в связи с высокой террористической угрозой в стране. По его словам, под никабом могут проносить взрывчатые и иные запрещенные предметы. Кроме того, его могут использовать не только женщины, но и мужчины, сообщил Хасанов на своей странице VK.
Он также отметил, что государство должно тщательнее следить за миграционной обстановкой — страна нуждается в «радикальных мерах».
Также о ношении никаба высказался вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он заявил, что российское общество не готово к никабам.
«Хорошо помню свое детство в Ташкенте, когда я видел в старом городе женщин в никабе или парандже. Хоть я и маленький был, но, честно, до сих пор помню, что мне было не по себе», — рассказал «Царьград Новосибирск» Андрей Панферов.
При этом Панферов отметил, что граждане РФ проявляют большую терпимость в сравнении с уроженцами Средней Азии, где приезжим запрещено ноить даже шорты.
По словам парламентария, властям придется найти золотую середину, чтобы не ущемить ничьи права. «Радикальных решений» в этом вопросе, по его словам, стоит избегать.
Никаб — элемент одежды мусульман, полностью скрывающий лицо, оставляя прорезь для глаз. Существуют разные вариации этого головного убора, но зачастую его можно встретить в черной расцветке. Никаб распространен в странах Персидского залива, Йемена и в Пакистане.