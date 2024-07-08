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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Рейтинг новосибирских школ

Где готовят 100-балльников: в какую школу отдать ребенка

8 июля 2024, 14:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Рейтинг новосибирских школ

Школы с наибольшим числом 100-балльников назвали в Новосибирске

Выбор школы для ребенка — ответственное решение, которое может повлиять на его будущее. В 2024 году девять новосибирских школ продемонстрировали выдающиеся результаты по количеству выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Рассмотрим подробнее эти учебные заведения.

Как сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин на пресс-конференции в ТАСС, девять новосибирских школ продемонстрировали выдающиеся результаты по количеству выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Рассмотрим подробнее эти учебные заведения и отзывы о них.

Физико-математическая школа при НГУ

Фото: 2GIS

Физико-математическая школа при Новосибирском государственном университете (НГУ) стала лидером по количеству стобалльников в 2024 году. Целых 42 выпускника получили максимальные баллы на ЕГЭ.

Отзывы

  • Наверное, это самые действенные заведения для школьников в стране, это — СУНЦы (их несколько в РФ), где, вас, действительно, научат хоть чему-то нужному и полезному! Тут вас научат в первую очередь: правильно и самостоятельно, постоянно, учиться! Именно научат учиться — это лучший навык! Они вас не сделают умнее (хотя сделают и это), а научат думать, в первую очередь!
  • Окончила физмат, выпускалась в 2016. Учиться было трудно, но плюсов было больше. Не пожалела, что приехала, нашла новых друзей, с которыми общаемся до сих пор, успела обжиться в Нск, подтянула химию с 0 и поступила вместо инженерного, который выбрали родители, на фен на бюджет. Отличная возможность научиться жизни, ответственности за себя и дисциплине, чему не научат во многих школах. Самые запоминающие годы юности прошли именно здесь. ФМШ как второй дом, навсегда в сердце.
  • Отличное место для получения углубленных знаний по профильным предметам. Введение в вузовскую систему поможет легче пережить поступление на первый курс и сдачу сессии. Много интересной внеучебной деятельности. Чуткий и компетентный педагогический состав. Для иногородних учеников предоставляются хорошие условия проживания. Ну и конечно же непередаваемая атмосфера не только самой школы, но и академгородка в целом.

 

Лицей № 22

Фото: 2GIS

Лицей № 22 занял второе место с восемью выпускниками, получившими 100 баллов на ЕГЭ.

Отзывы

  • Очень хороший лицей! Учусь тут, школы пока что не меняла. Каждый год на территории лицея строят что то новое!
  • Самый лучший лицей города и по дисциплине и по педагогическому составу! Лучшие классы оснащенные всем необходимым для комфортного пребывания и обучения в лицее. Ребенок учится в 5 классе. В начальной школе были сложности, но усидчивость сына и репетитор по английскому в корне изменили ситуацию. Ребенок счастлив учиться в лицее, он любит и уважает педагогов. Да, обучение сложное. Присутствует профориентация обучающихся. Много доп. конкурсов для обязательного прохождения. Ребенок должен приложить усилия и потрудиться, чтобы соответствовать даже среднему баллу.
  • Замечательная школа! Благодарна всему коллективу, за доброе отношение к детям, школа дала сыну отличное образование. Сейчас дочь с удовольствием учится здесь. К каждому ребёнку индивидуальный подход. Даже в очень сложных случаях, руководящий состав школы и преподаватели находят решения, которые помогают детям и родителям. Внимательные, чуткие, замечательные сотрудники школы, включая всех, всех, всех!

 

Инженерный лицей НГТУ

Фото: 2GIS

Четыре выпускника Инженерного лицея НГТУ получили 100 баллов на ЕГЭ в 2024 году.

Отзывы

  • Училась здесь с 7 класса. Конечно, программа углубленная и многим из-за этого сложно. Но все, кто стараются, добиваются успеха. Особенно если не прикрываются словами: «Да мне просто так занижают!», «Учителя ужасные!». Как нам частно говорили, если человек не хочет учиться, его никто и не научит. Исходя из этого, я считаю, что все оценки выставляются по заслугам, никто никому не занижает и не завышает. У меня и двойки были, и пятёрки. И когда я получала их, я точно знала за что.
  • Дочь закончила его. Этот лицей всегда в верхних строках рейтинга поступивших в вузы на бюджет. Поэтому его и выбрали. Учиться трудно, много, уроков горы, домашку делала до полуночи чуть не каждый день. Но зато легко поступила на бюджет туда, куда хотела, и где был самый высокий конкурс.

 

Образовательный центр «Горностай»

Фото: 2GIS

Образовательный центр «Горностай» также показал высокие результаты с четырьмя стобалльниками.

Отзывы

  • Школа Горностай — одна из лучших в городе Новосибирске. Образование тут дают одно из лучших. Руководство школы — очень профессиональные и талантливые люди. Рекомендую для всех родителей и их детей, которые по-настоящему хотят чего-то добиться в жизни.
  • Прекрасная школа-самая сильная в Новосибирске! Замечательные педагоги, подготовка к ВУЗам на высочайшем уровне!
  • Отличная школа. Учился здесь в дошкольном классе и с 1 по 11 класс. Отличные учителя, разнообразная внеучебная жизнь. До сих пор общаемся с одноклассниками и всегда с теплотой вспоминаем школьные годы.

 

Экономический лицей Новосибирска

Фото: 2GIS

Четыре выпускника Экономического лицея получили 100 баллов на ЕГЭ.

Отзывы

  • В целом, школа довольно неплохая. Советую идти детям с математическим уклоном. Ремонт в школе хороший. Что касаемо столовой, то кормят там в целом неплохо.
  • У меня в лицее обучаются два ребенка. Могу оставить только положительный отзыв. Да, программа сложная, но и уровень знаний, который дети получают здесь — очень высокий. Впереди ОГЭ, но кроме обычных уроков в лицее ведется большое количество внеурочных курсов, где дети получают дополнительные знания. За последние годы лицей сильно преобразился, сделан ремонт в столовой, открыта инженерная лаборатория, отремонтированы многие кабинеты, а сейчас началось строительство нового корпуса. Желаю нашему лицею успехов и процветания!
  • Прекрасный лицей! Если хотите, чтобы Ваш ребенок получил качественное образование и поступил в один из лучших Вузов страны можете смело отдавать в лицей. Старший ребенок успешно завершил обучение, младший учиться и нисколько не пожалели, что именно в этом ОУ.

 

Гимназия № 1

Фото: 2GIS

Четыре выпускника этой гимназии также получили по 100 баллов.

Отзывы

  • Замечательное здание для школы: просторно, светло, чисто. Сталинка — лучшее из всего, что построили за советский период. Светленький антивандальный дизайн коридоров и лестничных пролётов вполне годится для ежедневного приёма детей. Разведка общением показала, что учителя очень серьёзно настроены на созидательный труд, люди неравнодушные, думаю, дети там в надёжных руках.
  • В этой школе учится старшая дочь, сюда же планирую отдавать младшую. Школа отличная, дочери очень нравится. Нагрузка может конечно и не маленькая, но и не сказать, что прям совсем невозможно учиться. Не понимаю негативных отзывов об учебном процессе, это же школа, а не санаторий, конечно здесь надо своего рода тоже трудиться. Столовая хорошая, кормят вкусно, персонал хороший.
  • Директор очень классный в гимназии, честный, добрый мужчина. Дверь в его кабинет всегда открыта, любой может заглянуть и обсудить любой вопрос!

 

Гимназия № 3

В 2024 году из гимназии № 3 выпустились четыре стобалльника.

Отзывы

  • Это место, где дают возможности получить гораздо больше знаний, чем в обычной школе. Но тем, кто хочет устроить сюда своего ребенка, надо осознавать, что и работать для этого надо будет гораздо больше, чем в обычной школе. Иначе нет смысла сюда идти.
  • Отличное оснащение классов, множество внеклассных активностей. Профессиональные преподаватели. Очень хорошая организация процесса обучения так и административно хозяйственной части жизни школы!
  • Лучшая школа! Замечательные преподаватели! Просторно, уютно, большой актовый зал. Хорошая столовая, есть продленка для младших классов, дошколка, и множество бесплатных секций!

 

Гимназия № 4

Фото: 2GIS

Эта гимназия порадовалачетырьмя стобалльными результатами каждая, показывая высокий уровень подготовки учеников.

Отзывы

  • Спасибо всем учителям гимназии номер четыре за их тяжёлую работу! Здесь работают профессионалы, которые вкладывают всю свою душу в своих подопечных!
  • Отличная школа, перешли недавно, но уже получили замечательные впечатления. Все учителя очень грамотные и добрые.

 

Гимназия № 10

Фото: 2GIS

В этой гимназии в 2024 году выпустились четыре ученика, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ.

Отзывы

  • Я здесь учусь, я считаю, что директор этой школы хорошо справляется со своими обязанностями. Очень люблю эту школу и готова учиться тут вечно.
  • Отличный педагогический состав. Углубленная форма преподавания английского языка. Хорошая придворовая территория. Возможность занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.
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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирск#ЕГЭ#Рейтинг#Школы
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