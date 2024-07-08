Где готовят 100-балльников: в какую школу отдать ребенка

Школы с наибольшим числом 100-балльников назвали в Новосибирске

Выбор школы для ребенка — ответственное решение, которое может повлиять на его будущее. В 2024 году девять новосибирских школ продемонстрировали выдающиеся результаты по количеству выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Рассмотрим подробнее эти учебные заведения.