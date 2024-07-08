Где готовят 100-балльников: в какую школу отдать ребенка

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Как сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин на пресс-конференции в ТАСС, девять новосибирских школ продемонстрировали выдающиеся результаты по количеству выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Рассмотрим подробнее эти учебные заведения и отзывы о них.
Физико-математическая школа при Новосибирском государственном университете (НГУ) стала лидером по количеству стобалльников в 2024 году. Целых 42 выпускника получили максимальные баллы на ЕГЭ.
Лицей № 22 занял второе место с восемью выпускниками, получившими 100 баллов на ЕГЭ.
Четыре выпускника Инженерного лицея НГТУ получили 100 баллов на ЕГЭ в 2024 году.
Образовательный центр «Горностай» также показал высокие результаты с четырьмя стобалльниками.
Четыре выпускника Экономического лицея получили 100 баллов на ЕГЭ.
Четыре выпускника этой гимназии также получили по 100 баллов.
В 2024 году из гимназии № 3 выпустились четыре стобалльника.
Эта гимназия порадовалачетырьмя стобалльными результатами каждая, показывая высокий уровень подготовки учеников.
В этой гимназии в 2024 году выпустились четыре ученика, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ.