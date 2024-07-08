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Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

Ягоды

Где собирают клубнику ведрами, рассказали и показали жители Новосибирской области

8 июля 2024, 02:32
Фото: 1MI
Ягоды

Клубнику ведрами и корзинами выносят из леса жители Новосибирской области

Летний сезон оказался очень удачным для сборщиков ягод, новосибирцы показывают фотографии полных ведер ягод и делятся урожайными местами в социальных сетях.

В Новосибирской области продолжается сезон лесных ягод. Любители собирать природные дары показывают в социальных сетях, сколько удалось насобирать и где самые щедрые места в регионе.

В Искитиме Егор и Елена Нефёдкины всего за четыре часа сумели собрать 17 литров крупной и душистой клубники.

Из леса в Болотном тоже можно вынести не одно ведро ягоды. В этом лично убедилась Елена Кочанова, которая показала в социальных сетях фотографии природных щедрот.

На Ордынской трассе Алла Симонова за полтора часа набрала больше восьми литров.

«Ягоды море, размер отличный, местами перезревает. Есть полянки с зеленой. Собирали с 14 час. — пекло и мошка», — предупреждает женщина.

Важно помнить, что при сборе ягод существует риск потеряться в лесу. Поэтому необходимо иметь при себе средства связи, воду и спички. Не рекомендуется посещать незнакомый лес в одиночестве.

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#Екатерина Боженович#Общество#Урожай#Ягода#Сбор ягод#Клубника
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