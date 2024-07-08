Где собирают клубнику ведрами, рассказали и показали жители Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
В Новосибирской области продолжается сезон лесных ягод. Любители собирать природные дары показывают в социальных сетях, сколько удалось насобирать и где самые щедрые места в регионе.
В Искитиме Егор и Елена Нефёдкины всего за четыре часа сумели собрать 17 литров крупной и душистой клубники.
Из леса в Болотном тоже можно вынести не одно ведро ягоды. В этом лично убедилась Елена Кочанова, которая показала в социальных сетях фотографии природных щедрот.
На Ордынской трассе Алла Симонова за полтора часа набрала больше восьми литров.
«Ягоды море, размер отличный, местами перезревает. Есть полянки с зеленой. Собирали с 14 час. — пекло и мошка», — предупреждает женщина.
Важно помнить, что при сборе ягод существует риск потеряться в лесу. Поэтому необходимо иметь при себе средства связи, воду и спички. Не рекомендуется посещать незнакомый лес в одиночестве.