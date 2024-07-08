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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Приостановили движение трамваев

Из-за ливня в Заельцовском районе Новосибирска остановили трамваи

8 июля 2024, 11:57
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Приостановили движение трамваев
От непогоды в Новосибирске пострадали многие районы, но больше всего непогода ударила по Заельцовскому району, сообщили в пресс-центре мэрии.

Ливень 8 июля затруднил дорожное движение в Заельцовском районе. Большие заторы образовались на площади Калинина. Из-за этого в 11:58 было остановлено движение всех трамваем. Его возобновили через час в 12:50, сообщили в пресс-центре горадминистрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Кроме того, много жалоб поступило от жителей частного сектора — подтопило некоторые частные жилые дома. Например, вода затопила участок на улице Калинина, 21 и улице Второй Сухарной, 22. На улице Декоративной из-за сильного дождя размыло дорогу.

Также новосибирцы сообщили, что подтоплеными оказались улицы Лермонтова, Кропоткина и Кошурникова. Даже часть Красного проспекта между станциями метро «Заельцовская» и «Гагаринская» превратилась в глубокую реку.

Напомним, сильный ливень, град и грозы застали новосибирцев врасплох 17 июня. Последствия осадков оказались еще более внушительными. Например, затопило кольцо на улице Курчатова, а вода полностью сняла асфальт на улице Мясниковой.

Ранее мы показывали в фото и видео последствия непогоды 8 июля в Новосибирске.

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