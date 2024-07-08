Из-за ливня в Заельцовском районе Новосибирска остановили трамваи

Ливень 8 июля затруднил дорожное движение в Заельцовском районе. Большие заторы образовались на площади Калинина. Из-за этого в 11:58 было остановлено движение всех трамваем. Его возобновили через час в 12:50, сообщили в пресс-центре горадминистрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.