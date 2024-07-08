Из-за ливня в Заельцовском районе Новосибирска остановили трамваи

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Ливень 8 июля затруднил дорожное движение в Заельцовском районе. Большие заторы образовались на площади Калинина. Из-за этого в 11:58 было остановлено движение всех трамваем. Его возобновили через час в 12:50, сообщили в пресс-центре горадминистрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.
Кроме того, много жалоб поступило от жителей частного сектора — подтопило некоторые частные жилые дома. Например, вода затопила участок на улице Калинина, 21 и улице Второй Сухарной, 22. На улице Декоративной из-за сильного дождя размыло дорогу.
Также новосибирцы сообщили, что подтоплеными оказались улицы Лермонтова, Кропоткина и Кошурникова. Даже часть Красного проспекта между станциями метро «Заельцовская» и «Гагаринская» превратилась в глубокую реку.
Напомним, сильный ливень, град и грозы застали новосибирцев врасплох 17 июня. Последствия осадков оказались еще более внушительными. Например, затопило кольцо на улице Курчатова, а вода полностью сняла асфальт на улице Мясниковой.
Ранее мы показывали в фото и видео последствия непогоды 8 июля в Новосибирске.