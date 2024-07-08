Команда Локтя теряет последние должности в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В Новосибирске продолжается смена глав районных администраций, получивших свои должности при прежнем градоначальнике Анатолии Локте. Тем не менее, глава департамента информационной политики мэрии столицы Сибири Михаил Столяров такую информацию не подтверждает, но и не опровергает.
По данным знакомых с ситуацией источников, мэр Максим Кудрявцев уже завизировал заявления о сложении своих полномочий, написанные руководителем администрации Октябрьского района Александром Колмаковым и главой Дзержинского района Александром Рудских.
Вели вероятность того, что в скором времени могут покинуть свои кресла главы администрации Советского, Калининского районов. Штатное расписание администраций Первомайского и Ленинского районов пока останется прежним, сообщает Сибкрай.