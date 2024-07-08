Команда Локтя теряет последние должности в мэрии Новосибирска

В Новосибирске продолжается смена глав районных администраций, получивших свои должности при прежнем градоначальнике Анатолии Локте. Тем не менее, глава департамента информационной политики мэрии столицы Сибири Михаил Столяров такую информацию не подтверждает, но и не опровергает.