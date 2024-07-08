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Мальков нельмы выпустить в Чаус заставила прокуратура Новосибирской области

Мальков нельмы выпустить в Чаус заставила прокуратура Новосибирской области

8 июля 2024, 08:31
Фото: 1MI
В Новосибирской области угледобывающая компания «Разрез Восточный» после проверки выпустила в реку Чаус молодь нельмы.

В Новосибирской области по требованию прокуратуры предприятие выпустило в реку Чаус примерно пять тысяч мальков нельмы. Фирму при проверке уличили в нарушении законодательства по сохранению водных биоресурсов, сообщили в региональном надзорном органе.

Оказалось, что предприятие в своей деятельности использовала воду из реки Бердь. По договору с уполномоченной организацией, компания в качестве компенсации должна была выпустить в реку чуть менее 80 килограммов молоди, но этого сделано не было.

По сведениям источника Atas.Info, под проверку прокуратуры попало угледобывающее предприятие «Разрез Восточный», работающее в Искитимском районе.

В компании объяснили невыполнение требования тем, что воду из Берди они брали зимой.

В прокуратуре пояснили, что ценная рыба семейства лососевых была выпущена в Чаус, так как эта река вместе с Бердью относится к Обь-Иртышскому бассейну.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Чаус#Разрез Восточный#Обь-Иртышский бассейн#Нельма
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