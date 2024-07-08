Мальков нельмы выпустить в Чаус заставила прокуратура Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В Новосибирской области по требованию прокуратуры предприятие выпустило в реку Чаус примерно пять тысяч мальков нельмы. Фирму при проверке уличили в нарушении законодательства по сохранению водных биоресурсов, сообщили в региональном надзорном органе.
Оказалось, что предприятие в своей деятельности использовала воду из реки Бердь. По договору с уполномоченной организацией, компания в качестве компенсации должна была выпустить в реку чуть менее 80 килограммов молоди, но этого сделано не было.
По сведениям источника Atas.Info, под проверку прокуратуры попало угледобывающее предприятие «Разрез Восточный», работающее в Искитимском районе.
В компании объяснили невыполнение требования тем, что воду из Берди они брали зимой.
В прокуратуре пояснили, что ценная рыба семейства лососевых была выпущена в Чаус, так как эта река вместе с Бердью относится к Обь-Иртышскому бассейну.