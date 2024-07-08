Медалями «За любовь и верность» наградили супругов в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Новосибирской области 70 супружеских пар награждены медалями «За любовь и верность». В День семьи, любви и верности награды вручил губернатор региона Андрей Травников.
Торжественная церемония проходила во Дворце бракосочетаний.
«Мы возвращаемся к правильным ценностям. И самый лучший способ их продвижения — личный пример. Вы подаёте такой пример долголетием совместной жизни, всей вашей биографией. В этот день мы отдаём дань уважения крепости вашей любви, вашему терпению. В семье каждого человека есть разные периоды, но вы своей жизнью наглядно доказываете народную мудрость: милые бранятся — только тешатся. Эту мудрость надо передавать новым поколениям, сегодняшним юношам и девушкам, молодым семьям, которые, глядя на вас, будут мечтать об этом счастье — долгой и крепкой семейной жизни, огромном количестве детей, внуков и правнуков, которые есть у вас», — поздравил собравшихся глава региона.
Медалями «За любовь и верность» с 2009 года в Новосибирской области уже награждено 797 супружеских пар, проживших в браке не менее четверти века и воспитавших достойных граждан страны.