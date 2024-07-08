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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Медалями «За любовь и верность» наградили супругов в Новосибирской области

Медалями «За любовь и верность» наградили супругов в Новосибирской области

8 июля 2024, 11:03
Фото: правительство Новосибирской области
В Новосибирской области 70 супружеских пар награждены медалями «За любовь и верность», следует из сообщения регионального правительства.

В Новосибирской области 70 супружеских пар награждены медалями «За любовь и верность». В День семьи, любви и верности награды вручил губернатор региона Андрей Травников.

Торжественная церемония проходила во Дворце бракосочетаний.

«Мы возвращаемся к правильным ценностям. И самый лучший способ их продвижения — личный пример. Вы подаёте такой пример долголетием совместной жизни, всей вашей биографией. В этот день мы отдаём дань уважения крепости вашей любви, вашему терпению. В семье каждого человека есть разные периоды, но вы своей жизнью наглядно доказываете народную мудрость: милые бранятся — только тешатся. Эту мудрость надо передавать новым поколениям, сегодняшним юношам и девушкам, молодым семьям, которые, глядя на вас, будут мечтать об этом счастье — долгой и крепкой семейной жизни, огромном количестве детей, внуков и правнуков, которые есть у вас», — поздравил собравшихся глава региона.

Медалями «За любовь и верность» с 2009 года в Новосибирской области уже награждено 797 супружеских пар, проживших в браке не менее четверти века и воспитавших достойных граждан страны.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Губернатор#Любовь#Награды#Верность#Церемония
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