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Мэрия выясняет мнение горожан о «могильных оградках» на улицах Новосибирска

Мэрия выясняет мнение горожан о «могильных оградках» на улицах Новосибирска

8 июля 2024, 07:16
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
На портале Госуслуг идет опрос жителей Новосибирска по поводу дальнейшей судьбы дорожных ограждений для пешеходов, следует из сообщения пресс-центра муниципалитета.

Мэрия Новосибирска пытается выяснить мнение горожан по поводу дальнейшей судьбы дорожных ограждений, в большом количестве установленных в прежние годы на улицах столицы Сибири. Напомним, в городе уже идет демонтаж заборов, внешний вид которых напоминает жителям могильные оградки.

Голосование проходит на портале Госуслуг с 8 и до 21 июля. Пока в нем приняли участие лишь 37 горожан.

Новосибирцам предлагают определиться: нужны ли такие заборы для безопасности, либо же нет.

По промежуточным итогам 73% ответивших полагают, что заборы Новосибирску не нужны. Почти 29% их них утверждают, что ограждения портят вид города с точки зрения эстетики, 21% заметили, что они мешают качественно убирать улицы Новосибирска. Около 9% участников опроса пожаловались, что эти ограды мешают им переходить дорогу.

Фото: Юрий Фомиченко/atas.info

Кроме того специалисты мэрии напомнили, что по новым правилам Госстандарта можно демонтировать заборы, если от тротуара до дороги более одного метра, и они разделены газоном либо живой изгородью.

83% участников опроса считают, что такие заборы нужно убирать, не дожидаясь окончания срока их эксплуатации.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Мэрия#Голосование#Опрос#Дорожные ограждения#Заборы
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