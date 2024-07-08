Мэрия выясняет мнение горожан о «могильных оградках» на улицах Новосибирска

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Мэрия Новосибирска пытается выяснить мнение горожан по поводу дальнейшей судьбы дорожных ограждений, в большом количестве установленных в прежние годы на улицах столицы Сибири. Напомним, в городе уже идет демонтаж заборов, внешний вид которых напоминает жителям могильные оградки.
Голосование проходит на портале Госуслуг с 8 и до 21 июля. Пока в нем приняли участие лишь 37 горожан.
Новосибирцам предлагают определиться: нужны ли такие заборы для безопасности, либо же нет.
По промежуточным итогам 73% ответивших полагают, что заборы Новосибирску не нужны. Почти 29% их них утверждают, что ограждения портят вид города с точки зрения эстетики, 21% заметили, что они мешают качественно убирать улицы Новосибирска. Около 9% участников опроса пожаловались, что эти ограды мешают им переходить дорогу.
Кроме того специалисты мэрии напомнили, что по новым правилам Госстандарта можно демонтировать заборы, если от тротуара до дороги более одного метра, и они разделены газоном либо живой изгородью.
83% участников опроса считают, что такие заборы нужно убирать, не дожидаясь окончания срока их эксплуатации.