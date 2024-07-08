Мэрия выясняет мнение горожан о «могильных оградках» на улицах Новосибирска

По промежуточным итогам 73% ответивших полагают, что заборы Новосибирску не нужны. Почти 29% их них утверждают, что ограждения портят вид города с точки зрения эстетики, 21% заметили, что они мешают качественно убирать улицы Новосибирска. Около 9% участников опроса пожаловались, что эти ограды мешают им переходить дорогу.