atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Москва поделится опытом технологического развития со странами-участницами БРИКС

Москва поделится опытом технологического развития со странами-участницами БРИКС

8 июля 2024, 17:15
Фото: Пресс-служба Форума будущего БРИКС.Облачные города
Вопреки бесчисленным санкциям и ограничениям со стороны Запада российская столица по-прежнему входит в список самых быстро развивающихся городов мира. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции, посвященной проведению Форума будущего «БРИКС. Облачные города».

Событие станет объединяющей площадкой, на которой встретятся гости из стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

Как сообщает novostivolgograda.ru, в пресс-конференции приняли участие почетный председатель Форума будущего «БРИКС. Облачные города», лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг и программный директор Форума будущего «БРИКС. Облачные города», гендиректор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов.

По словам Рае Квон Чунга, Москва занимает флагманскую позицию в развитии городской инфраструктуры, не исключая инновационной. Она лидирует не только среди стран БРИКС, но и опережает прочие мегаполисы мира. Также спикер рассказал о главных параметрах современных городов и факторах их развития и подчеркнул, что Форум будущего «БРИКС. Облачные города» является определяющим событием в будущем развитии городов союза и всего мира.

Согласно заявлению программного директора форума Евгения Кузнецова, в составе мероприятия предусмотрены деловая, культурная и выставочная программы. В числе основных обсуждаемых вопросов форума — формирование эффективной и комфортной городской инфраструктуры, позволяющей создать дополнительный пул возможностей для горожан и для реализации бизнес-проектов. Следующим по значимости станет блок развития бизнеса.

Кроме того, важными блоками программы форума станут тема стимулирования творческих и образовательных процессов и дискуссия о жизни людей в будущем. Во время обсуждения специалисты разработают стратегии по обеспечению комфортной жизни населения больших городов.

Участниками мероприятий Форума будущего «БРИКС. Облачные города» станут более пяти тысяч человек. В качестве экспертов и спикеров на форум приглашено свыше 300 специалистов. В их числе — бизнесмены, сотрудники технологических компаний и авторы стартапов, мэры городов и др. В ходе форума присутствующие обсудят технологии, а также новые модели ведения предпринимательской деятельности и госуправления. Они разработают алгоритмы формирования комфортной, безопасной и высокотехнологичной среды для дальнейшего устойчивого развития мегаполисов в рамках потребностей современного человека.

#Общество
Подпишитесь
Дневной дождь снова затопил улицы Новосибирска — смотрим видео
Сегодня, 10:14
Стало известно, когда премьер РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск
Сегодня, 10:08
Мэрия выясняет мнение горожан о «могильных оградках» на улицах Новосибирска
Сегодня, 07:16
«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске
Сегодня, 05:32
Башни «Расцветая»: два 30-этажных дома хотят построить на месте ЦУМа в Новосибирске
Сегодня, 04:59
Нашли «золотую жилу»: как новосибирцы наживаются на аномальной жаре
Сегодня, 04:52