Москва поделится опытом технологического развития со странами-участницами БРИКС

По словам Рае Квон Чунга, Москва занимает флагманскую позицию в развитии городской инфраструктуры, не исключая инновационной. Она лидирует не только среди стран БРИКС, но и опережает прочие мегаполисы мира. Также спикер рассказал о главных параметрах современных городов и факторах их развития и подчеркнул, что Форум будущего «БРИКС. Облачные города» является определяющим событием в будущем развитии городов союза и всего мира.