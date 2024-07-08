Москва поделится опытом технологического развития со странами-участницами БРИКС

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Событие станет объединяющей площадкой, на которой встретятся гости из стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.
Как сообщает novostivolgograda.ru, в пресс-конференции приняли участие почетный председатель Форума будущего «БРИКС. Облачные города», лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг и программный директор Форума будущего «БРИКС. Облачные города», гендиректор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов.
По словам Рае Квон Чунга, Москва занимает флагманскую позицию в развитии городской инфраструктуры, не исключая инновационной. Она лидирует не только среди стран БРИКС, но и опережает прочие мегаполисы мира. Также спикер рассказал о главных параметрах современных городов и факторах их развития и подчеркнул, что Форум будущего «БРИКС. Облачные города» является определяющим событием в будущем развитии городов союза и всего мира.
Согласно заявлению программного директора форума Евгения Кузнецова, в составе мероприятия предусмотрены деловая, культурная и выставочная программы. В числе основных обсуждаемых вопросов форума — формирование эффективной и комфортной городской инфраструктуры, позволяющей создать дополнительный пул возможностей для горожан и для реализации бизнес-проектов. Следующим по значимости станет блок развития бизнеса.
Кроме того, важными блоками программы форума станут тема стимулирования творческих и образовательных процессов и дискуссия о жизни людей в будущем. Во время обсуждения специалисты разработают стратегии по обеспечению комфортной жизни населения больших городов.
Участниками мероприятий Форума будущего «БРИКС. Облачные города» станут более пяти тысяч человек. В качестве экспертов и спикеров на форум приглашено свыше 300 специалистов. В их числе — бизнесмены, сотрудники технологических компаний и авторы стартапов, мэры городов и др. В ходе форума присутствующие обсудят технологии, а также новые модели ведения предпринимательской деятельности и госуправления. Они разработают алгоритмы формирования комфортной, безопасной и высокотехнологичной среды для дальнейшего устойчивого развития мегаполисов в рамках потребностей современного человека.