Нашли «золотую жилу»: как новосибирцы наживаются на аномальной жаре

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В Новосибирске продолжается невероятная жара. Жители города пытаются сделать комфортным нахождение в квартирах и офисах. По этой причине резко возрос спрос на услуги по установке систем кондиционирования.
На сайтах объявлений можно найти предложения специалистов по стоимости, которая отличается на несколько тысяч рублей.
Синоптики не исключают, что текущее лето может стать самым жарким за все время наблюдения за погодой на территории Новосибирской области.
«Предлагать свои услуги по установке и ремонту систем кондиционирования специалисты стали на 52% чаще во II квартале 2024-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили Atas.Info аналитики сайта «Авито».
Сейчас средняя цена установки кондиционера в Новосибирске составляет около 15 тыс рублей. Жители региона считают стоимость завышенной, думая, что специалисты пытаются «наживаться на жаре».