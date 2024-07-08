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Published Сегодня, 04:52

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Жара

Нашли «золотую жилу»: как новосибирцы наживаются на аномальной жаре

8 июля 2024, 04:52
Фото: 1MI
Жара

Жара вызвала повышенный спрос на установку кондиционеров в Новосибирске

Повышенная температура в Новосибирске спровоцировала традиционный увеличенный спрос на покупку кондиционеров и услуги по их установке, следует из информации на популярном сайте услуг.

В Новосибирске продолжается невероятная жара. Жители города пытаются сделать комфортным нахождение в квартирах и офисах. По этой причине резко возрос спрос на услуги по установке систем кондиционирования.

На сайтах объявлений можно найти предложения специалистов по стоимости, которая отличается на несколько тысяч рублей.

Синоптики не исключают, что текущее лето может стать самым жарким за все время наблюдения за погодой на территории Новосибирской области.

«Предлагать свои услуги по установке и ремонту систем кондиционирования специалисты стали на 52% чаще во II квартале 2024-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили Atas.Info аналитики сайта «Авито».

Сейчас средняя цена установки кондиционера в Новосибирске составляет около 15 тыс рублей. Жители региона считают стоимость завышенной, думая, что специалисты пытаются «наживаться на жаре».

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Погода#Жара#Услуги#Кондиционер
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