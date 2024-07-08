Никита Кологривый на спорткаре пристал к пенсионерке с тяжелыми сумками

К фильму «Сокровища гномов» пока нет ни трейлера, ни предварительных фото. Однако Никит Кологривый уже опубликовал несколько видеороликов со съемочной площадки. На первом актер рассказывает о буднях актеров и режиссерской команды. Он снимает автомобиль, который якобы привезли из Калифорнии. Предположительно, это полуспортивный Dodge Challenger. На видео актер жалуется на жару в +30 градусов и снимает коллег, которые просят его «идти работать».