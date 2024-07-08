atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Кологривый снимается в новом фильме

Никита Кологривый на спорткаре пристал к пенсионерке с тяжелыми сумками

8 июля 2024, 12:30
Фото: tg-канал Никиты Кологривого
Кологривый снимается в новом фильме

Новосибирец Кологривый снимается в приключенческой комедии

Актер Никита Кологривый, несмотря на слухи о лишении работы, сейчас снимается в новом фильме «Сокровища гномов». Артист выложил несколько кадров со съемочной площадке, где пожаловался на невыносимую жару и побеседовал с пожилой коллегой по съемочной площадке.

Никита Кологривый получил главнуб роль в фильме «Сокровища гномов». Снимает картину режиссер Александр Бабаев, который ранее выпустил фильмы «Тайный Санта» и «Ряд 19». Об этом рассказали РБК в пресс-службе «Наше Кино».

Новая картина повествует о бизнесмене Роме, у которого в жизни ничего не получается. Чтобы справиться с крупными долгами герой становится мошенником и пишет завещание одинокого старика. Так он становится обладателем крупного наследства, в том числе четырех гномов, которые обладают способностью находить клады.

Вместе с Никитой Кологривым снимаются Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов. С Уколовой Кологривый уже снимался вместе в сериале «Комбинация» об одноменной поп-группе.

К фильму «Сокровища гномов» пока нет ни трейлера, ни предварительных фото. Однако Никит Кологривый уже опубликовал несколько видеороликов со съемочной площадки. На первом актер рассказывает о буднях актеров и режиссерской команды. Он снимает автомобиль, который якобы привезли из Калифорнии. Предположительно, это полуспортивный Dodge Challenger. На видео актер жалуется на жару в +30 градусов и снимает коллег, которые просят его «идти работать».

Видео: tg-канал Никиты Кологривого

На следующий день Кологривый опубликовал видеоролик с пожилой актрисой, которой в качестве реквизита выдали тяжелые авоськи. Актер в разговоре с ней также иронично жалуется на знойную погоду.

Видео: tg-канал Никиты Кологривого

Премьера фильма «Сокровища гномов» пока что запланирована на май 2025 года. Весь июль в Московской области будут проходить съемки, после авторы зймутся анимацией для кинокартины.

Читайте также:
Гонорар Никиты Кологривого после скандала в Новосибирске мог вырасти в 10 разВ новое «Слово пацана» не позвали опозорившегося актера из Новосибирска КологривогоНикита Кологривый после пьяного дебоша в Новосибирске остался без работы
#Алина Гурицкая#Видео#Новосибирск#Россия#Премьера#Фильм#Актер#Съемки#Никита Кологривый
Подпишитесь
Дневной дождь снова затопил улицы Новосибирска — смотрим видео
Сегодня, 10:14
Стало известно, когда премьер РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск
Сегодня, 10:08
Мэрия выясняет мнение горожан о «могильных оградках» на улицах Новосибирска
Сегодня, 07:16
«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске
Сегодня, 05:32
Башни «Расцветая»: два 30-этажных дома хотят построить на месте ЦУМа в Новосибирске
Сегодня, 04:59
Нашли «золотую жилу»: как новосибирцы наживаются на аномальной жаре
Сегодня, 04:52