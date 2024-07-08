Никита Кологривый на спорткаре пристал к пенсионерке с тяжелыми сумками

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Никита Кологривый получил главнуб роль в фильме «Сокровища гномов». Снимает картину режиссер Александр Бабаев, который ранее выпустил фильмы «Тайный Санта» и «Ряд 19». Об этом рассказали РБК в пресс-службе «Наше Кино».
Новая картина повествует о бизнесмене Роме, у которого в жизни ничего не получается. Чтобы справиться с крупными долгами герой становится мошенником и пишет завещание одинокого старика. Так он становится обладателем крупного наследства, в том числе четырех гномов, которые обладают способностью находить клады.
Вместе с Никитой Кологривым снимаются Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов. С Уколовой Кологривый уже снимался вместе в сериале «Комбинация» об одноменной поп-группе.
К фильму «Сокровища гномов» пока нет ни трейлера, ни предварительных фото. Однако Никит Кологривый уже опубликовал несколько видеороликов со съемочной площадки. На первом актер рассказывает о буднях актеров и режиссерской команды. Он снимает автомобиль, который якобы привезли из Калифорнии. Предположительно, это полуспортивный Dodge Challenger. На видео актер жалуется на жару в +30 градусов и снимает коллег, которые просят его «идти работать».
На следующий день Кологривый опубликовал видеоролик с пожилой актрисой, которой в качестве реквизита выдали тяжелые авоськи. Актер в разговоре с ней также иронично жалуется на знойную погоду.
Премьера фильма «Сокровища гномов» пока что запланирована на май 2025 года. Весь июль в Московской области будут проходить съемки, после авторы зймутся анимацией для кинокартины.