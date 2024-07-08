Новосибирский актер Павел Прилучный привел на съемки сына

Недавно Прилучный взял своего младшего сына Микаэля на съемочную площадку. Мальчика одели в стильный темный костюм с принтом, и он с интересом провел время в трейлере отца. Павел предложил Микаэлю попробовать чай, заверив, что напиток вкусный. Во время съемок сериала «Жизнь по вызову» актёр нёс малыша на руках, одновременно занимаясь с гантелями.