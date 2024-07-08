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Posted 8 июля, 13:09

Published 8 июля, 13:09

Modified 8 июля, 13:11

Updated 8 июля, 13:11

Новосибирский актер Павел Прилучный привел на съемки сына

8 июля 2024, 13:09
Актёр из Новосибирска Павел Прилучный вновь восхитил поклонников, демонстрируя семейную идиллию, которая, кажется, более гармонична, чем в его первом браке.

Недавно Прилучный взял своего младшего сына Микаэля на съемочную площадку. Мальчика одели в стильный темный костюм с принтом, и он с интересом провел время в трейлере отца. Павел предложил Микаэлю попробовать чай, заверив, что напиток вкусный. Во время съемок сериала «Жизнь по вызову» актёр нёс малыша на руках, одновременно занимаясь с гантелями.

На съемочной площадке позже появилась и супруга Павла, Зепюр Брутян. Её естественная улыбка отражала счастье. Гримеры изменили облик актера, добавив ему усы, что вызвало у Микаэля неподдельный интерес. «Ты такой красивый, папа!» — сказала Зепюр, на что Павел скромно ответил: «Нет». Хотя Микаэль уже ходит самостоятельно, Павел все равно держал его за руку.

Микаэль сидел рядом с камерой, знакомился с другими актёрами и их питомцами. «Знакомлю потихоньку с творчеством», — подписал видео Прилучный. Зепюр трогательно прокомментировала ролик: «Как же я вас люблю».

Поклонники пары оставили множество теплых комментариев. Однако некоторые подписчики всё же задаются вопросом, почему пара скрывает лицо ребёнка даже после крестин.

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#Алина Гурицкая#Видео#Новосибирск#Семья#Сын#Павел Прилучный#Съемки
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