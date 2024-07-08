Новосибирскую облать наградили за проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Новосибирская область была представлена на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. За восемь месяцев павильоны посетили более 18 миллионов человек. Событие завершается, подведены итоги, о которых рассказали в правительстве региона.
В торжественной церемонии награждения принял участие министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Он отметил, что по поручению Президента России выставка будет иметь продолжение, и в каждом регионе появятся представительства выставки — филиалы, собственные выставочные пространства, где будут также представлены ключевые достижения региона, проекты, программы, уникальные разработки.
«Выставка „Россия“ дала понимание — на сколько огромная наша страна, какие разные, интересные проекты, места есть в её субъектах, здесь была создана возможность на одной площадке познакомиться со всеми регионами, это огромный подарок для всех жителей нашей страны», — поделился Лев Решетников.
Новосибирская область была представлена выставочным стендом, отражающим развитие региона в концепции «Треугольника Академика Лаврентьева» — «Образование — наука — производство».
Гости павильона также могли совершить онлайн-прогулку по новосибирской улице. В зоне науки были представлены самые полезные и интересные открытия. Особой популярностью пользовался стенд с достижениями Новосибирской области, экспонатами которого были самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк, самый большой ледовый дворец за Уралом — «Сибирь-Арена», Новосибирский центр волейбола и другие объекты.