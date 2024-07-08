Новосибирскую облать наградили за проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Гости павильона также могли совершить онлайн-прогулку по новосибирской улице. В зоне науки были представлены самые полезные и интересные открытия. Особой популярностью пользовался стенд с достижениями Новосибирской области, экспонатами которого были самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк, самый большой ледовый дворец за Уралом — «Сибирь-Арена», Новосибирский центр волейбола и другие объекты.