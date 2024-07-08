Самокатчиков «пачками» штрафуют в Новосибирске

В четверг, 4 июля горожанка заметила в самом центре Новосибирска ехавшего на скутере молодого человека, который поместил на него еще два электросамоката. В пресс-службе МТС Юрент объяснили, что, скорее всего, нарушитель сотрудником компании не является, а представляет фирму, подрядившуюся перевозить самокаты.