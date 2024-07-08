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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Самокатчиков «пачками» штрафуют в Новосибирске

Самокатчиков «пачками» штрафуют в Новосибирске

8 июля 2024, 06:16
Фото: 1MI
«Рублем» продолжают наказывать любителей прокатиться на электросамокате с нарушением правил, сообщают представители кикшеринга.

В Новосибирске продолжают наказывать водителей электросамокатов, допускающих во время поездок нарушения установленных требований. Например, по итогам минувшей недели штрафы получили несколько десятков клиентов кикшеринга. С ними также провели беседы.

В четверг, 4 июля горожанка заметила в самом центре Новосибирска ехавшего на скутере молодого человека, который поместил на него еще два электросамоката. В пресс-службе МТС Юрент объяснили, что, скорее всего, нарушитель сотрудником компании не является, а представляет фирму, подрядившуюся перевозить самокаты.

Тем не менее с новосибирцем сотрудники кикшеринга намерены встретиться и напомнить о необходимости соблюдения правил. Кроме того, на него может быть наложен штраф, пишет Om1 Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Электросамокаты#Штрафы#Правила дорожного движения
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