Самокатчиков «пачками» штрафуют в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Новосибирске продолжают наказывать водителей электросамокатов, допускающих во время поездок нарушения установленных требований. Например, по итогам минувшей недели штрафы получили несколько десятков клиентов кикшеринга. С ними также провели беседы.
В четверг, 4 июля горожанка заметила в самом центре Новосибирска ехавшего на скутере молодого человека, который поместил на него еще два электросамоката. В пресс-службе МТС Юрент объяснили, что, скорее всего, нарушитель сотрудником компании не является, а представляет фирму, подрядившуюся перевозить самокаты.
Тем не менее с новосибирцем сотрудники кикшеринга намерены встретиться и напомнить о необходимости соблюдения правил. Кроме того, на него может быть наложен штраф, пишет Om1 Новосибирск.