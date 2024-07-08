Стало известно, когда премьер РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетит в Новосибирскую область в 20-х числах текущего месяца. Об этом, ссылаясь на заявление сотрудника администрации, сообщает издание Академ.Инфо.
Пока точная цель визита федерального чиновника не разглашается. Местные жители уже связали начало круглосуточного ремонта центральных улиц города с визитом высокопоставленного гостя.
Аналитики не исключают, что приезд Михаила Мишустина в Новосибирскую область может предвещать региону новый и очень мощный этап развития.