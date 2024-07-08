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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Самолет

Стало известно, когда премьер РФ Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск

8 июля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Самолет
Визит главы кабинета министров страны в Новосибирскую область станет заметным событием в политической жизни региона, считают аналитики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетит в Новосибирскую область в 20-х числах текущего месяца. Об этом, ссылаясь на заявление сотрудника администрации, сообщает издание Академ.Инфо.

Пока точная цель визита федерального чиновника не разглашается. Местные жители уже связали начало круглосуточного ремонта центральных улиц города с визитом высокопоставленного гостя.

Аналитики не исключают, что приезд Михаила Мишустина в Новосибирскую область может предвещать региону новый и очень мощный этап развития.

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#Екатерина Боженович#Политика#Общество#Новосибирск#Михаил Мишустин#Премьер#Россия 1
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