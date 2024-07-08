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Предсказание на вторую половину 2024 года

Страшный висоскосный 2024 год: предсказание «живого Нострадамуса» для всего мира

8 июля 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney / соцсети Атоса Саломе
Предсказание на вторую половину 2024 года
Високосный 2024 год обещает быть нелегким для человечества, если верить предсказаниям известного бразильского экстрасенса Атоса Саломе. В статье Daily Mail подробно изложены его мрачные прогнозы на этот год.

Атос Саломе получил прозвище «живой Нострадамус» благодаря точности своих предсказаний. В прошлом он предвидел такие события, как пандемия коронавируса, смерть королевы Великобритании Елизаветы II, покупка Илоном Маском социальной сети X и тяжелая болезнь у короля Великобритании Карла III.

Предсказания на 2024 год

По словам Саломе, 2024 год полностью оправдает свое звание високосного. Его прогнозы включают в себя ряд трагических событий:

1. Мировой конфликт

Экстрасенс предсказывает начало Третьей мировой войны. Он считает, что из Южно-Китайского моря произойдет вторжение в США. Причиной атаки станет новое бедствие, а не уже существующий конфликт между Украиной и Россией.

2. Новый страшный вирус

Саломе предупреждает о распространении нового вируса, который выйдет из льдов Антарктиды. По его словам, борьба с этой болезнью потребует огромных усилий и времени, и эпидемия окажется более мучительной, чем коронавирус.

3. Погодные аномалии

Природные катаклизмы обрушатся на США, Ближний Восток и Африку, что приведет к значительным потерям среди населения. Экстрасенс предсказывает серию погодных аномалий, которые нанесут серьезный ущерб этим регионам.

4. Космическая гонка и контакт с инопланетянами

В 2024 году начнется новая гонка за освоение космоса. Будет открыт астероид, богатый ценными материалами, что станет толчком для начала новых исследований. Кроме того, внеземные существа передадут человечеству привет, и начнется установление контакта с ними.

5. Искусственный интеллект и детородный процесс

Саломе рекомендует проявить особую осторожность при использовании искусственного интеллекта в детородном процессе. Он считает, что ИИ может стать причиной новой ветви эволюции.

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Атос Саломе предупреждает, что его прогнозы не являются точными предсказаниями, а лишь предупреждениями о возможных происшествиях. Тем не менее, его слова не могут не настораживать.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Россия#Предсказание#Экстрасенс#Искусственный интеллект#2024 год
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