Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Атос Саломе получил прозвище «живой Нострадамус» благодаря точности своих предсказаний. В прошлом он предвидел такие события, как пандемия коронавируса, смерть королевы Великобритании Елизаветы II, покупка Илоном Маском социальной сети X и тяжелая болезнь у короля Великобритании Карла III.
По словам Саломе, 2024 год полностью оправдает свое звание високосного. Его прогнозы включают в себя ряд трагических событий:
Экстрасенс предсказывает начало Третьей мировой войны. Он считает, что из Южно-Китайского моря произойдет вторжение в США. Причиной атаки станет новое бедствие, а не уже существующий конфликт между Украиной и Россией.
Саломе предупреждает о распространении нового вируса, который выйдет из льдов Антарктиды. По его словам, борьба с этой болезнью потребует огромных усилий и времени, и эпидемия окажется более мучительной, чем коронавирус.
Природные катаклизмы обрушатся на США, Ближний Восток и Африку, что приведет к значительным потерям среди населения. Экстрасенс предсказывает серию погодных аномалий, которые нанесут серьезный ущерб этим регионам.
В 2024 году начнется новая гонка за освоение космоса. Будет открыт астероид, богатый ценными материалами, что станет толчком для начала новых исследований. Кроме того, внеземные существа передадут человечеству привет, и начнется установление контакта с ними.
Саломе рекомендует проявить особую осторожность при использовании искусственного интеллекта в детородном процессе. Он считает, что ИИ может стать причиной новой ветви эволюции.
Атос Саломе предупреждает, что его прогнозы не являются точными предсказаниями, а лишь предупреждениями о возможных происшествиях. Тем не менее, его слова не могут не настораживать.