Студент-диверсант оказался на скамье подсудимых в Новосибирске

Из материалов дела следует, что 6 сентября минувшего года тогда еще несовершеннолетний Бугай был задержан сотрудниками ФСБ. На допросах он признался том, что в августе получил в социальных сетях предложение от неизвестного человека за вознаграждение поджечь два линейных шкафа РЖД и контейнер с оборудованием сотового оператора.