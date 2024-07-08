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Студент-диверсант оказался на скамье подсудимых в Новосибирске

Студент-диверсант оказался на скамье подсудимых в Новосибирске

8 июля 2024, 09:09
Фото: судебный департамент Новосибирской области
Жителя Новосибирска Павла Бугаева обвиняют в диверсиях со значительным материальным ущербом, сообщает пресс-служба суда.

В Новосибирской области на скамье подсудимых оказался 18-летний студент колледжа, поджигавшего различные объекты в столице Сибири. Как сообщили в региональном судебном департаменте, рассмотрение дела по обвинению Павла Бугая в диверсиях началось в понедельник, 8 июля в Новосибирском областном суде.

Из материалов дела следует, что 6 сентября минувшего года тогда еще несовершеннолетний Бугай был задержан сотрудниками ФСБ. На допросах он признался том, что в августе получил в социальных сетях предложение от неизвестного человека за вознаграждение поджечь два линейных шкафа РЖД и контейнер с оборудованием сотового оператора.

28 августа на перегоне между станциями «Новосибирск-Западный» и Обь обвиняемый один линейный шкаф сломал, а второй поджег. 3 сентября ему удалось повредить контейнер сотового оператора. После этого его задержали.

На первом заседании Павел Бугай свою вину признал. В РЖД сообщили, что компании причинен убыток в 321 тысячу рублей. Сотовый оператор оценил ущерб чуть более чем в 481 тысячу рублей. Следующее заседание назначено на 15 июля.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Студент#ФСБ#РЖД#Диверсия#Теле2
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