Студент-диверсант оказался на скамье подсудимых в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Новосибирской области на скамье подсудимых оказался 18-летний студент колледжа, поджигавшего различные объекты в столице Сибири. Как сообщили в региональном судебном департаменте, рассмотрение дела по обвинению Павла Бугая в диверсиях началось в понедельник, 8 июля в Новосибирском областном суде.
Из материалов дела следует, что 6 сентября минувшего года тогда еще несовершеннолетний Бугай был задержан сотрудниками ФСБ. На допросах он признался том, что в августе получил в социальных сетях предложение от неизвестного человека за вознаграждение поджечь два линейных шкафа РЖД и контейнер с оборудованием сотового оператора.
28 августа на перегоне между станциями «Новосибирск-Западный» и Обь обвиняемый один линейный шкаф сломал, а второй поджег. 3 сентября ему удалось повредить контейнер сотового оператора. После этого его задержали.
На первом заседании Павел Бугай свою вину признал. В РЖД сообщили, что компании причинен убыток в 321 тысячу рублей. Сотовый оператор оценил ущерб чуть более чем в 481 тысячу рублей. Следующее заседание назначено на 15 июля.