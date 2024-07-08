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Люди в темноте

«Умные» остановки разгромили вандалы в Первомайском районе Новосибирскка

8 июля 2024, 01:44
Фото: 1MI
Люди в темноте
Остановочные пункты оказались разрушенными, об этом новосибирцы сообщили в социальных сетях.

В Первомайском районе Новосибирска зафиксирован акт вандализма. В социальных сетях очевидцы опубликовали фотографии разрушенных остановок. Разбиты стекла, защищающие пассажиров от ветра и осадков. Блок, где находится кнопка вызова экстренных служб, сломан. Разрушенный пункт находится на остановке «Жилмассив Березовое».

Фото: ВК «Подслушано Первомайка»

Оказалось, что это не единственный объект транспортной инфраструктуры, который пострадал от вандалов. «Умные» остановки разбиты также в микрорайоне «Весенний» и на Бердском шоссе.

Вандалов пока не обнаружили. Жители Первомайского района Новосибирска полагают, что при выборе места для установки «умной» остановки не была взята во внимание криминогенная обстановка в районе.


«Самое глупое решение- это поставить на Твардовского, когда следующая остановка конечная. Тупо отмыв денег. Ну и контингент такой, что не заставляет себя ждать, вообще не удивлена», — пишут жители района в социальных сетях.

Напомним, ранее в этом же районе хулиганы побили подростка из-за прически.

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#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Вандалы#Первомайский район
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