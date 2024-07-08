«Умные» остановки разгромили вандалы в Первомайском районе Новосибирскка

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
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Updated Сегодня, 01:46
В Первомайском районе Новосибирска зафиксирован акт вандализма. В социальных сетях очевидцы опубликовали фотографии разрушенных остановок. Разбиты стекла, защищающие пассажиров от ветра и осадков. Блок, где находится кнопка вызова экстренных служб, сломан. Разрушенный пункт находится на остановке «Жилмассив Березовое».
Оказалось, что это не единственный объект транспортной инфраструктуры, который пострадал от вандалов. «Умные» остановки разбиты также в микрорайоне «Весенний» и на Бердском шоссе.
Вандалов пока не обнаружили. Жители Первомайского района Новосибирска полагают, что при выборе места для установки «умной» остановки не была взята во внимание криминогенная обстановка в районе.
«Самое глупое решение- это поставить на Твардовского, когда следующая остановка конечная. Тупо отмыв денег. Ну и контингент такой, что не заставляет себя ждать, вообще не удивлена», — пишут жители района в социальных сетях.
Напомним, ранее в этом же районе хулиганы побили подростка из-за прически.