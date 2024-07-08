«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Размер «непредвиденных затрат» группы компаний «ВИС» на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске составил 900 млн рублей. Это собственные средства концессионера, которые он вынужден был тратить на фоне заморозки финансирования объекта со стороны правительства Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе «ВИС» в ответ на запрос РБК-Новосибирск, на такой шаг концессионер вынужден был пойти, чтобы обеспечивать минимальный объем работ на стройплощадке.
На текущий момент на стройке заняты около 300 рабочих, это примерно половина от необходимой потребности. «ВИС» подчеркивает, что не в состоянии оплачивать услуги субподрядчиков в полном объеме.
Между тем, Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск регионального министерства транспорта к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»), которое непосредственно занимается строительством переправы. Ведомство требует выплаты неустойки в размере 9 млн рублей за срыв сроков сдачи мостового перехода.
Ранее мы рассказывали о том, что концессионер не исключил запуск автомобильного движения по мосту в конце 2024 года без завершения строительных работ на транспортных развязках. Но в качестве необходимого условия в группе компаний «ВИС» называли разморозку финансирования со стороны концедента.