«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске

Размер «непредвиденных затрат» группы компаний «ВИС» на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске составил 900 млн рублей. Это собственные средства концессионера, которые он вынужден был тратить на фоне заморозки финансирования объекта со стороны правительства Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе «ВИС» в ответ на запрос РБК-Новосибирск, на такой шаг концессионер вынужден был пойти, чтобы обеспечивать минимальный объем работ на стройплощадке.