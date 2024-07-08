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Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Жаркая погода с дождями всю неделю будет мучить жителей Новосибирской области

Жаркая погода с дождями всю неделю будет мучить жителей Новосибирской области

8 июля 2024, 02:54
Фото: 1MI
Жаркая погода пока не собирается покидать Новосибирскую область, передышка будет только в понедельник, сообщают синоптики.

Высокая температура и дожди ожидаются в Новосибирской области. Жители региона отдохнут от надоевшего зноя лишь в понедельник, 8 июля. Затем столбик термометра вновь окажется возле отметки в +30 градусов.

В первый рабочий день недели на территории Новосибирска и области ожидается не больше 21 градуса, и при этом пройдут дожди. К середине недели снова будет жарко, а освежающие, но короткие дожди обещают лишь в четверг и пятницу.

Ветер при этом прогнозируется слабый, 3-4 метра в секунду. После достаточно жарких выходных Новосибирскую область вновь, как обещают синоптики, атакуют сильные ливни и грозы.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Погода#Синоптики#Дождь#Ветер#Гроза
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