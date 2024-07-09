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200 тысяч рублей «заработал» упавший на льду мальчик в Новосибирске

200 тысяч рублей «заработал» упавший на льду мальчик в Новосибирске

9 июля 2024, 06:41
Фото: прокуратура Новосибирской области
Управляющая компания выплатила денежную компенсацию ребенку, поскользнувшемуся на лестнице и получившего травму позвоночника, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске управляющая компания по приговору суда вынуждена была выплатить 200 тысяч рублей школьнику, повредившему один из позвонков на заваленной снегом лестнице возле собственного дома, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, в феврале 2023 года ребенок отправился в школу, но случайно поскользнулся недалеко от дома № 4 в 1-м Краснодонском переулке. Он получил закрытый компрессионный перелом одного из позвонков, и вынужден был пройти длительный курс лечения.

В январе нынешнего года уличенную в недосмотре сотрудницу управляющей компании оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Теперь же управляющая компания «Регион» по решению суда Калининского района возместила мальчику моральный и материальный ущерб. Инициатором иска оказался отец ребенка, поблагодаривший сотрудников прокуратуры за помощь в установлении справедливости. Он отметил, что деньги от УК «получены полностью».

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Прокуратура#Травма#Лестница#Школьник#Позвоночник#Краснодонский переулок
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