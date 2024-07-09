200 тысяч рублей «заработал» упавший на льду мальчик в Новосибирске

Напомним, в феврале 2023 года ребенок отправился в школу, но случайно поскользнулся недалеко от дома № 4 в 1-м Краснодонском переулке. Он получил закрытый компрессионный перелом одного из позвонков, и вынужден был пройти длительный курс лечения.