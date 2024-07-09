Гопники избили подростка из-за прически в Новосибирске — вмешался глава СК Бастрыкин

Случилось все в Первомайском районе 6 июля на пляже. Взрослые мужчины, которым за 35 лет, напали на подростка и его мать. Гопникам не понравилась прическа 16-летнего парня. Сначала они начали его оскорблять. Потом в конфликт вмешалась мать мальчика. Хулиганы бросили женщину в воду. Сын за родительницу заступился, за что и получил кулаками.