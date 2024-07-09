Гопники избили подростка из-за прически в Новосибирске — вмешался глава СК Бастрыкин

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Случилось все в Первомайском районе 6 июля на пляже. Взрослые мужчины, которым за 35 лет, напали на подростка и его мать. Гопникам не понравилась прическа 16-летнего парня. Сначала они начали его оскорблять. Потом в конфликт вмешалась мать мальчика. Хулиганы бросили женщину в воду. Сын за родительницу заступился, за что и получил кулаками.
Сотрясением мозга закончился итог избиения. Известно, что после драки мужчины пригрозили подросткам-очевидцам, чтобы они молчали о произошедшем.
Резонансное избиение дошло до главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил региональному управлению возбудить дело и разобраться в ситуации.