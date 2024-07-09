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Мальчика избили

Гопники избили подростка из-за прически в Новосибирске — вмешался глава СК Бастрыкин

9 июля 2024, 05:06
Фото: 1MI
Мальчика избили

Дело поручил возбудить Бастрыкин после нападения на подростка в Новосибирске

Взрослые новосибирцы избили подростка из-за прически, было поручено возбудить дело, сообщили в СУ СКР.

Случилось все в Первомайском районе 6 июля на пляже. Взрослые мужчины, которым за 35 лет, напали на подростка и его мать. Гопникам не понравилась прическа 16-летнего парня. Сначала они начали его оскорблять. Потом в конфликт вмешалась мать мальчика. Хулиганы бросили женщину в воду. Сын за родительницу заступился, за что и получил кулаками.

Сотрясением мозга закончился итог избиения. Известно, что после драки мужчины пригрозили подросткам-очевидцам, чтобы они молчали о произошедшем.

Резонансное избиение дошло до главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил региональному управлению возбудить дело и разобраться в ситуации.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Хулиганы#Нападение#Драка#Подростки#Избиение#Александр Бастрыкин
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