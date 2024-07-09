Киллер выстрелил в новосибирского бизнесмена семь раз — начался суд

Posted 9 июля, 02:22
Published 9 июля, 02:22
Modified 9 июля, 02:24
Updated 9 июля, 02:24
Все произошло в августе 2023 года на парковке улицы Ипподромской. Один организатор так сильно возненавидел 40-летнего бизнесмена, что заказал его убийство. С деликатным вопросом он обратился к знакомому Александру Целикову. Тот марать руки не захотел, поэтому попросил исполнить дело Сергея Филиппочкина. За убийство предлагали заплатить 10 млн рублей.
Подозреваемые разработали план своего злодеяния: узнали все о своей жертве, купили боевой пистолет и поджидали его на парковке. В него выстрелили семь раз. Затем преступники скрылись, избавившись от улик. Пострадавший выжил. Ему вовремя оказали помощь.
Теперь суд начал рассматривать дело подозреваемых. Пока частично вину признал только Филиппочкин, а Целиков воздержался.