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Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Подозреваемых будут судить

Киллер выстрелил в новосибирского бизнесмена семь раз — начался суд

9 июля 2024, 02:22
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Подозреваемых будут судить

Киллеров судят за покушение на убийство бизнесмена в Новосибирске

В Новосибирске начали рассматривать дело недокиллеров, которые совершили неудачную попытку убийства, сообщили в судебном департаменте.

Все произошло в августе 2023 года на парковке улицы Ипподромской. Один организатор так сильно возненавидел 40-летнего бизнесмена, что заказал его убийство. С деликатным вопросом он обратился к знакомому Александру Целикову. Тот марать руки не захотел, поэтому попросил исполнить дело Сергея Филиппочкина. За убийство предлагали заплатить 10 млн рублей.

Подозреваемые разработали план своего злодеяния: узнали все о своей жертве, купили боевой пистолет и поджидали его на парковке. В него выстрелили семь раз. Затем преступники скрылись, избавившись от улик. Пострадавший выжил. Ему вовремя оказали помощь.

Теперь суд начал рассматривать дело подозреваемых. Пока частично вину признал только Филиппочкин, а Целиков воздержался.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Киллеры
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