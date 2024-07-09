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Published Сегодня, 07:52

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Как отдыхается на море

Кишечная инфекция и грязная вода: реальность курортного отдыха на Черном море

9 июля 2024, 07:52
Фото: 1MI
Как отдыхается на море
Туристы жалуются на переполненные пляжи с дорогими шезлонгами, грязную воду и мусор на берегу Черного моря. Отзывы посетителей об отдыхе в Краснодарском крае, в материале Atas.info.

Переполненные пляжи

Многие жалуются на переполненные пляжи. На берегу так многолюдно, что люди загорают стоя из-за нехватки места. И аренда шезлонгов обходится дорого — до 1,5-2 тысяч рублей за штуку. Бронируют их заранее на целые сутки, так что даже при наличии денег можно остаться без возможности взять лежак. Один турист по имени Илья с семьей выбрал спокойное местечко под Геленджиком для проживания. Но и там, несмотря на уединение, они столкнулись с толпами людей на пляже.

 

Грязь и мусор

Грязная вода и мусор — это еще одна проблема, с которой сталкиваются отдыхающие. Побережье засорено мусором, который при высоких температурах начинает вонять, а само море не отличается чистотой. Вода, в которой купаются туристы, наполнена различными отходами.

На пляже много отдыхающихНа пляже много отдыхающих
На пляже много отдыхающих
Фото: 1MI

Холодная вода

Другая проблема — холодная вода. Местные жители жалуются, что температура воды резко упала до 16 градусов, в то время как на улице было 36 градусов тепла. Это связано с апвеллингом, когда холодные течения поднимаются к поверхности моря.

 

Дорогой отдых

Туристы также обмолвились о высоких ценах на курорте. Для посещения пляжа «Золотая бухта» нужно заплатить от 500 до 1000 рублей с человека. Лежаки сдаются в аренду по той же цене. Если захочется прокатиться на гидроцикле, придется отдать 1,3 тысячи рублей за пять минут. Самое доступное развлечение — банан, на котором можно покататься за 400-500 рублей.

На отдыхе можно заразитьсяНа отдыхе можно заразиться
На отдыхе можно заразиться
Фото: 1MI

Низкий сервис

Отзывы туристов также касаются низкого уровня сервиса. Отельный персонал не всегда дружелюбен, а в номерах часто встречаются насекомые и проблемы с водоснабжением.

 

Опасные инфекции

Кроме того, на Черном море легко заразиться кишечными инфекциями, особенно детям. Местные жители утверждают, что проблемы со здоровьем вызваны наплывом туристов.

 

Не безопасно

Некоторые туристы также жалуются на небезопасность на курорте. Прогулки вечером могут закончиться драками из-за агрессивного поведения отдельных посетителей. Полицейских на улицах, по словам отдыхающих, практически не видно.

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Напомним, ранее мы рассказывали, где отдохнуть с палаткой в Новосибирской области. Достоинства этого вида отдыха: доступность по цене и возможность насладиться отдыхом рядом с домом, не тратя время на долгие поездки и приспособление к новому месту. Надеемся, что все ценят уникальную сибирскую природу.

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#Эмилия Губарева#Общество#Цены#Мусор#Безопасность#Грязь#Курорт#Черное море#Все материалы авторов#Кишечные инфекции#Краснодарский край
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