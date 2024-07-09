Кишечная инфекция и грязная вода: реальность курортного отдыха на Черном море

Многие жалуются на переполненные пляжи. На берегу так многолюдно, что люди загорают стоя из-за нехватки места. И аренда шезлонгов обходится дорого — до 1,5-2 тысяч рублей за штуку. Бронируют их заранее на целые сутки, так что даже при наличии денег можно остаться без возможности взять лежак. Один турист по имени Илья с семьей выбрал спокойное местечко под Геленджиком для проживания. Но и там, несмотря на уединение, они столкнулись с толпами людей на пляже.