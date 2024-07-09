Контроль за коммунальными разрытиями поручил ужесточить мэр Новосибирска

Сейчас в на территории столицы Сибири 861 разрытие, и примерно четвертая часть из них находится на тротуарах и дорогах. По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосифа Кодалаева, 93% разрытий производятся из-за аварий. Поэтому ответственность за организацию и проведение работ, безусловно, несут собственники подземных коммуникаций.