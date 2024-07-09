Контроль за коммунальными разрытиями поручил ужесточить мэр Новосибирска

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на аппаратном совещании заявил о необходимости ужесточить контроль за разрытиями при ремонте подземных коммуникаций в городе.
«Необходимо провести инвентаризацию всех объектов, классифицировать по срокам начала и завершения работ, выстроить чёткое взаимодействие профильных департаментов мэрии с ресурсными организациями. И принимать решительные меры в случаях нарушений сроков и качества восстановительных работ», — подчеркнул мэр.
Сейчас в на территории столицы Сибири 861 разрытие, и примерно четвертая часть из них находится на тротуарах и дорогах. По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосифа Кодалаева, 93% разрытий производятся из-за аварий. Поэтому ответственность за организацию и проведение работ, безусловно, несут собственники подземных коммуникаций.
Градоначальник заявил, что особое внимание необходимо обращать и на восстановительные работы. Претензии такого плана поступают постоянно, поэтому мэрия приняла решение проводить независимый контроль качества этих работ.