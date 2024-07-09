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Updated Сегодня, 11:57

Контроль за коммунальными разрытиями поручил ужесточить мэр Новосибирска

Контроль за коммунальными разрытиями поручил ужесточить мэр Новосибирска

9 июля 2024, 11:55
Фото: Юрий Фомиченко/atas.info
Максим Кудрявцев намерен ужесточить контроль за разрытиями ремонтируемых подземных коммуникаций, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на аппаратном совещании заявил о необходимости ужесточить контроль за разрытиями при ремонте подземных коммуникаций в городе.

«Необходимо провести инвентаризацию всех объектов, классифицировать по срокам начала и завершения работ, выстроить чёткое взаимодействие профильных департаментов мэрии с ресурсными организациями. И принимать решительные меры в случаях нарушений сроков и качества восстановительных работ», — подчеркнул мэр.

Сейчас в на территории столицы Сибири 861 разрытие, и примерно четвертая часть из них находится на тротуарах и дорогах. По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосифа Кодалаева, 93% разрытий производятся из-за аварий. Поэтому ответственность за организацию и проведение работ, безусловно, несут собственники подземных коммуникаций.

Градоначальник заявил, что особое внимание необходимо обращать и на восстановительные работы. Претензии такого плана поступают постоянно, поэтому мэрия приняла решение проводить независимый контроль качества этих работ.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Ремонт#Контроль#Максим Кудрявцев#Разрытия
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