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Магнитосфера станет возбужденной

Магнитные бури в июле 2024: от чего будут страдать новосибирцы

9 июля 2024, 01:47
Фото: Изображение Midjourney
Магнитосфера станет возбужденной

Изменения в магнитосфере начнутся 11 июля в Новосибирске

В Новосибирске ожидается волна магнитных бурь, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

С 11 июля в Новосибирской области начнется изменяться магнитосфера. Она станет возбужденной на несколько дней.

  • 11 июля магнитная буря оценивается на 4 балла (она слабая, но ее могут почувствовать метеочувствительные);
  • 12 июля утром колебания достигнут 4 балла, а затем изменятся до 3;
  • 13 июля буря оценивается на 3 балла;
  • 14 июля — на 4;
  • 15 июля на 4 утром, затем серия магнитных бурь пока затихнет.

Во второй половине недели сибиряки могут почувствовать недомогания. Это касается метеозависимых людей, у которых в этот период ухудшается самочувствие, болит голова, появляется апатия и другие симптомы.

В такой период людям с хроническими болезнями рекомендуется быть готовыми с лекарствами. Тем, кто просто почувствует себя плохо, лучше всего не перегружать себя работой и больше отдыхать на свежем воздухе.

Магнитные буриМагнитные бури
Магнитные бури
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Метеозависимые#Магнитная буря
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