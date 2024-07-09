Магнитные бури в июле 2024: от чего будут страдать новосибирцы

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Published Сегодня, 01:47
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С 11 июля в Новосибирской области начнется изменяться магнитосфера. Она станет возбужденной на несколько дней.
Во второй половине недели сибиряки могут почувствовать недомогания. Это касается метеозависимых людей, у которых в этот период ухудшается самочувствие, болит голова, появляется апатия и другие симптомы.
В такой период людям с хроническими болезнями рекомендуется быть готовыми с лекарствами. Тем, кто просто почувствует себя плохо, лучше всего не перегружать себя работой и больше отдыхать на свежем воздухе.