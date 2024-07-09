Мэрия Новосибирска расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
ООО «СК Дороги Сибири» так и не смогла нарастить темпы работ по ремонту Димитровского моста, несмотря на вынесенное ей неделю назад предостережение.
«МКУ „Гормост“ принято решение об одностороннем отказе (от услуг подрядчика, прим. ред) и соответствующее решение направлено подрядной организации», — сообщил 9 июля в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
Претензии к темпам работ по реконструкции Димитровского моста муниципалитет высказывает не впервые. Согласно условиям контракта, его ремонт должен продлиться два года.
Аналогичные претензии городские власти высказывают и в отношении ремонтных работ на Октябрьском мосту.