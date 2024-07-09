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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 07:01

Ремонт переправы рассчитан на два года

Мэрия Новосибирска расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста

9 июля 2024, 06:54
Фото: atas.info
Ремонт переправы рассчитан на два года
Строительной компании направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, сообщил глава профильного департамента Иосиф Кодалаев.

ООО «СК Дороги Сибири» так и не смогла нарастить темпы работ по ремонту Димитровского моста, несмотря на вынесенное ей неделю назад предостережение.

«МКУ „Гормост“ принято решение об одностороннем отказе (от услуг подрядчика, прим. ред) и соответствующее решение направлено подрядной организации», — сообщил 9 июля в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

Претензии к темпам работ по реконструкции Димитровского моста муниципалитет высказывает не впервые. Согласно условиям контракта, его ремонт должен продлиться два года.

Аналогичные претензии городские власти высказывают и в отношении ремонтных работ на Октябрьском мосту.

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#Новосибирск#Контракт#Подрядчик#Димитровский мост#Расторжение
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