Мигранты-узбеки заменили рабочих из Индии на стройке СКИФа в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Количество рабочих из Индии и Бангладеш, которых планировалось задействовать в 2024 году на строительстве синхротрона поколения 4+ «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) под Новосибирском, оказалось значительно меньше, чем выданная миграционная квота.
«Изначально был сделан акцент на приглашение иностранных граждан из этих государств. Но потом ситуация откорректирована была, и эти работодатели осуществили набор граждан Узбекистана», — сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко в пресс-центре агентства ТАСС.
Такая ситуация, по словам представительницы полиции, связана с изменениями в законодательство, вступившими в силу в конце апреля. Коммерческим организациям запретили тестировать мигрантов на знание русского языка.
В Новосибирске из 11 осталось всего два пункта, где можно сдать подобный экзамен — Сибстрин и НГТУ. Между тем, для получения трудового патента сертификат о знании языка иностранным гражданам необходимо предъявить не позднее 30 дней с момента пересечения границы.