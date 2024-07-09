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Новосибирский синхротрон относится к проектам класса мегасайенс

Мигранты-узбеки заменили рабочих из Индии на стройке СКИФа в Новосибирске

9 июля 2024, 05:21
Фото: srf-skif.ru
Новосибирский синхротрон относится к проектам класса мегасайенс
Строители из дальнего зарубежья не смогли приехать в Россию из-за новых требований к знанию русского языка, рассказали в миграционной службе региона.

Количество рабочих из Индии и Бангладеш, которых планировалось задействовать в 2024 году на строительстве синхротрона поколения 4+ «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) под Новосибирском, оказалось значительно меньше, чем выданная миграционная квота.

«Изначально был сделан акцент на приглашение иностранных граждан из этих государств. Но потом ситуация откорректирована была, и эти работодатели осуществили набор граждан Узбекистана», — сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко в пресс-центре агентства ТАСС.

Такая ситуация, по словам представительницы полиции, связана с изменениями в законодательство, вступившими в силу в конце апреля. Коммерческим организациям запретили тестировать мигрантов на знание русского языка.

В Новосибирске из 11 осталось всего два пункта, где можно сдать подобный экзамен — Сибстрин и НГТУ. Между тем, для получения трудового патента сертификат о знании языка иностранным гражданам необходимо предъявить не позднее 30 дней с момента пересечения границы.

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#Наука#Новосибирск#Строительство#Мигранты#СКИФ
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