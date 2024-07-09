Мигранты-узбеки заменили рабочих из Индии на стройке СКИФа в Новосибирске

В Новосибирске из 11 осталось всего два пункта, где можно сдать подобный экзамен — Сибстрин и НГТУ. Между тем, для получения трудового патента сертификат о знании языка иностранным гражданам необходимо предъявить не позднее 30 дней с момента пересечения границы.