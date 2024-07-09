Молодой парень ответит за распитие виски на Монументе Славы в Новосибирске

В Новосибирске на скамью подсудимых сядет 26-летний местный житель, решивший утром выпить прямо на Монументе Славы в Ленинском районе. Теперь ему придется ответить по статье, подразумевающей ответственность за осквернение символов воинской славы и оскорбление памяти защитников.