Молодой парень ответит за распитие виски на Монументе Славы в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В Новосибирске на скамью подсудимых сядет 26-летний местный житель, решивший утром выпить прямо на Монументе Славы в Ленинском районе. Теперь ему придется ответить по статье, подразумевающей ответственность за осквернение символов воинской славы и оскорбление памяти защитников.
Как рассказали Atas.Info в пресс-службе прокуратуры региона, утром 15 мая новосибирцы заметили на Монументе Славы пьяного мужчину, который пил виски и лил алкоголь в пламя Вечного огня. Возмущенные очевидцы были вынуждены обратиться в полицию, распоясавшегося человека задержали.
Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до трех лет.
Напомним, в мае в Новосибирске помочившегося на Вечный огонь 21-летнего приезжего из Тувы отправили в колонию на 1 год и 8 месяцев.