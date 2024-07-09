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Updated Сегодня, 09:17

Молодой парень ответит за распитие виски на Монументе Славы в Новосибирске

Молодой парень ответит за распитие виски на Монументе Славы в Новосибирске

9 июля 2024, 09:15
Фото: 1MI
В Новосибирске в суд передано дело местного жителя пившего алкоголь возле Вечного огня, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске на скамью подсудимых сядет 26-летний местный житель, решивший утром выпить прямо на Монументе Славы в Ленинском районе. Теперь ему придется ответить по статье, подразумевающей ответственность за осквернение символов воинской славы и оскорбление памяти защитников.

Как рассказали Atas.Info в пресс-службе прокуратуры региона, утром 15 мая новосибирцы заметили на Монументе Славы пьяного мужчину, который пил виски и лил алкоголь в пламя Вечного огня. Возмущенные очевидцы были вынуждены обратиться в полицию, распоясавшегося человека задержали.

Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до трех лет.

Напомним, в мае в Новосибирске помочившегося на Вечный огонь 21-летнего приезжего из Тувы отправили в колонию на 1 год и 8 месяцев.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Полиция#Монумент Славы#Память защитников#Осквернение символов
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