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Яхта затонула

На затонувшей яхте в Геленджике была жительница Новосибирска

9 июля 2024, 02:59
Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ
Яхта затонула
В Геленджике ищут жительницу Новосибирска, которая каталась на затонувшей яхте, сообщили в СУ на транспорте СКР.

Все произошло в Краснодарском крае 7 июля. В Черном море затонула яхта. На судне «мх700» обучали яхтингу.

Когда парусная лодка начала тонуть, то очевидцы, проплывающие на других судах, помогли выбраться из воды четырем людям. Затем началась спасательная операция.

До сих пор не нашли еще одну пассажирку. Это была женщина, живущая в Новосибирске. Как уточнили в МЧС, ей 31 год.

Следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Краснодарский край
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