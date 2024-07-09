Не пропустил — штраф: за что еще будут наказывать водителей в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Камеры видеофиксации, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, появились в Ленинском районе. Их установили на улице Титова, рядом с домом №22.
Они настроены фиксировать водителей, которые не пропускают пешеходов, идущих по нерегулируемому переходу.
Как гласят правила, водитель обязан тормозить перед стоп-линией и пропускать всех идущих по переходу людей. Если нарушители найдутся, то они получат штраф. Он начинается от 1500 и достигает 2500 рублей.