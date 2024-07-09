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Posted Сегодня, 02:38

Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

За что буду штрафовать

Не пропустил — штраф: за что еще будут наказывать водителей в Новосибирске

9 июля 2024, 02:38
Фото: 1MI
За что буду штрафовать

Невежливых водителей начнут штрафовать в Новосибирске

В Новосибирске будут штрафовать автомобилистов, которые решили не пропускать пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции.

Камеры видеофиксации, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, появились в Ленинском районе. Их установили на улице Титова, рядом с домом №22.

Они настроены фиксировать водителей, которые не пропускают пешеходов, идущих по нерегулируемому переходу.

Как гласят правила, водитель обязан тормозить перед стоп-линией и пропускать всех идущих по переходу людей. Если нарушители найдутся, то они получат штраф. Он начинается от 1500 и достигает 2500 рублей.

Новые камеры, штрафующие водителей, появятся в Новосибирске — называем адреса
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Водитель#Штраф#ПДД#Камеры
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