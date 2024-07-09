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Published Сегодня, 01:25

Modified Сегодня, 01:27

Updated Сегодня, 01:27

Мальчик погиб

Не умеющий плавать школьник утонул в Новосибирской области

9 июля 2024, 01:25
Фото: 1MI
Мальчик погиб
В Новосибирской области произошло очередная трагедия на воде: утонул ребенок, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в прошедшие выходные. Дети пошли купаться в Калининском районе. Это было место неорганизационного отдыха.

Плавать там было строго запрещено, так как это опасно для жизни. Водоем был с илистым дном и резкими обрывами. Трагедия все-таки произошло. Один ребенок утонул. Сообщается, что он не умел плавать.

Другие ребята, с кем плавал ребенок, выжили. Одного из них вовремя вытащили из воды. Напомним, ранее мэрия назвала страшные риски июля, среди которых было утопление в местах, где запрещено плавать.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Утонул#Трагедия
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