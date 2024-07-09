Не умеющий плавать школьник утонул в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Updated Сегодня, 01:27
Инцидент произошел в прошедшие выходные. Дети пошли купаться в Калининском районе. Это было место неорганизационного отдыха.
Плавать там было строго запрещено, так как это опасно для жизни. Водоем был с илистым дном и резкими обрывами. Трагедия все-таки произошло. Один ребенок утонул. Сообщается, что он не умел плавать.
Другие ребята, с кем плавал ребенок, выжили. Одного из них вовремя вытащили из воды. Напомним, ранее мэрия назвала страшные риски июля, среди которых было утопление в местах, где запрещено плавать.