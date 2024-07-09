Нерадивому подрядчику ремонта Октябрьского моста в Новосибирске снова дали отсрочку

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Подрядчик реконструкции Октябрьского моста, ООО «СпецТрансСтрой», «принимает меры» к увеличению темпа работ и даже «смог закупить материалы», сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 9 июля руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
По словам главы профильного ведомства, строителям вновь дан срок до конца недели, чтобы продемонстрировать свою эффективность. В противном случае муниципальный контракт с ним будет расторгнут.
Аналогичные предупреждения звучат практически каждую неделю с весны этого года. А 2 июля Иосиф Кодалаев и вовсе заявил, что 3 июля ожидается решение арбитражного суда о расторжении договора.
И сегодня же стало известно, что подрядчику ремонта Димитровского моста со стороны МКУ «Гормост» направлено уведомление об одностороннем разрыве договорных отношений.