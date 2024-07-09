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Updated Сегодня, 07:16

Ремонт моста должны по плану завершить в ноябре 2024 года

Нерадивому подрядчику ремонта Октябрьского моста в Новосибирске снова дали отсрочку

9 июля 2024, 07:14
Фото: atas.info
Ремонт моста должны по плану завершить в ноябре 2024 года
Несмотря на угрозы о разрыве контракта, муниципалитет вновь дает строительной компании шанс исправиться, сообщил глава транспортного департамента Иосиф Кодалаев.

Подрядчик реконструкции Октябрьского моста, ООО «СпецТрансСтрой», «принимает меры» к увеличению темпа работ и даже «смог закупить материалы», сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 9 июля руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

По словам главы профильного ведомства, строителям вновь дан срок до конца недели, чтобы продемонстрировать свою эффективность. В противном случае муниципальный контракт с ним будет расторгнут.

Аналогичные предупреждения звучат практически каждую неделю с весны этого года. А 2 июля Иосиф Кодалаев и вовсе заявил, что 3 июля ожидается решение арбитражного суда о расторжении договора.

И сегодня же стало известно, что подрядчику ремонта Димитровского моста со стороны МКУ «Гормост» направлено уведомление об одностороннем разрыве договорных отношений.

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#Новосибирск#Ремонт#Контракт#Октябрьский мост#Подрядчик
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