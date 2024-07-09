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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

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Updated Сегодня, 03:48

Памятники разрушены

Неустановленные вандалы разгромили кладбище в Новосибирской области

9 июля 2024, 03:34
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Памятники разрушены
В одном из районов Новосибирской области неизвестные устроили вандализм на местном кладбище, сообщают очевидцы.

Случилось все в Болотном. Там неизвестные лица устроили разгром на кладбище. Они осквернили десятки могил. Причем данное злодеяние заметили сразу на двух кладбищах. Случилось это на прошлой неделе.

Как рассказывают «МК в Новосибирске» очевидцы, вандалы крушили лишь памятники. Цветы с венками и прочую атрибутику они не трогали.

Местные жители намерены найти тех, кто совершил разгром на погосте. Причинен не только нравственный вред, но и материальный ущерб. В полиции уже ведут проверку и ищут виновных.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кладбище#Вандалы#Болотное#Болотнинский район
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