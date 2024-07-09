Неустановленные вандалы разгромили кладбище в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Случилось все в Болотном. Там неизвестные лица устроили разгром на кладбище. Они осквернили десятки могил. Причем данное злодеяние заметили сразу на двух кладбищах. Случилось это на прошлой неделе.
Как рассказывают «МК в Новосибирске» очевидцы, вандалы крушили лишь памятники. Цветы с венками и прочую атрибутику они не трогали.
Местные жители намерены найти тех, кто совершил разгром на погосте. Причинен не только нравственный вред, но и материальный ущерб. В полиции уже ведут проверку и ищут виновных.