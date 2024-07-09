Новосибирцы открыли сезон лисичек — где собрать грибы

«С утра решили спонтанно смотаться. Кроме поганок и лисичек других грибов не видели! Хотя в трехметровой крапиве и полутораметровом папоротнике и другой травы это не очень просто, но ничего. Нырнул в траву нашел одну лисичку, а рядом еще и еще! Много полянок с лялечками, пусть растут!» — написала Ольга.