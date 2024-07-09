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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Начался сезон сбора лисичек

Новосибирцы открыли сезон лисичек — где собрать грибы

9 июля 2024, 04:53
Фото: Грибы и грибные места НСО VK
Начался сезон сбора лисичек

Лисички начали собирать в Новосибирской области

Жители Новосибирской области открыли сезон сбора лисичек. Фото ярких рыжих грибов сибиряки публикуют в соцсетях. Смотрим на лесной улов.

Лисички — это грибы с, пожалуй, самым узнаваемым и интересным вкусом. Любители тихой охоты знают, что водятся они в самых разных лесах, хотя найти их не так просто. Эти грибы любят влажные места.

Часто лисички можно встретить в смешенных лесах с обилием дубов, берез и осин — именно там грибы находят достаточное количество влаги и питательных веществ, способствующих росту. Также их можно найти в хвойных лесах с обилием елей, сосен и можжевельника. В лиственных лесах эти грибы лучше искать вблизи кленов, ясеней и тополей.

Как правило, начало плодоношения лисичек приходится на июль. Найти в лесах их можно вплоть до октября. В этом году, несмотря на нестабильную погоду, чередующую то заморозки, то невыносимую жару, а после — ливни, новосибирцы смогли начать сезон сбора лисичек вовремя.

Например, такое ведерко рыжих грибов нашла Марина Кайгородова вблизи Раздольного. Женщина обрадовалась находке, но пожаловалась на большое количество насекомых.

«Успели набрать лисичек до дождя. Но мошкары — жуть. Пришлось надевать сетку на лицо», — пишет сибирячка.
Фото: Грибы и грибные места НСО VK

Жительница Новосибирска Татьяна Яруничева смогла найти грибы в районе Локтей:

«Ну вот и я наконец открыла сезон! Район Локтей, каждый год езжу туда. Лисичка пока пошла, белых четыре штуки. Ежегодно собираю там грузди сырые. Много там сухого груздя, подберезовиков. Но что удивило, земляники в этом году красным красно».
Фото: Грибы и грибные места НСО VK

Вот такие грибы собрала пара Егора и Елены Нефедкиных.

«Толстоногие красотулечки», — прокомментировала фото с аппетитным уловом Наталья Давыдова.
Фото: Грибы и грибные места НСО VK

Ведро лисичек удалось собрать Олегу Орлову прямо в Академгородке. По словам мужчины, такой улов он сделал за одну прогулку по пироговскому лесу.

Фото: Грибы и грибные места НСО VK
«Сегодня с лисичкой повеселее, литров семь с одной полянки», — радуется собранным грибам Виктория Кузнецова.

Правда, место девушка не уточняет.

Фото: Грибы и грибные места НСО VK

Уловом со своего «лисьего места» делится Ольга Голубева. Правда, координаты места не уточняет. Несколько литров рыжих грибов ей удалось собрать за пару часов.

«С утра решили спонтанно смотаться. Кроме поганок и лисичек других грибов не видели! Хотя в трехметровой крапиве и полутораметровом папоротнике и другой травы это не очень просто, но ничего. Нырнул в траву нашел одну лисичку, а рядом еще и еще! Много полянок с лялечками, пусть растут!» — написала Ольга.

Женщина отметила, что сейчас в лесах очень влажно и душно. Так что вскоре можно ожидать еще большее число грибов.

Фото: Грибы и грибные места НСО VK

Лисичку также можно найти в районе Гусиного брода, Плотниково. Небольшой улов удалось найти там Ирине Половинкиной. Женщина рассказала, что собрала только большие грибы, а мелкие оставила — пусть растут для следующих любителей тихой охоты.

«Удалось найти немного лисички, начинает идти, есть совсем кнопочки, их оставили до следующих выходных. Из леса фото нет — боролись с травой (выше головы) и насекомыми», — рассказала сибирячка.
Фото: Грибы и грибные места НСО VK

В ближайшие несколько дней в Новосибирской области ожидаются умеренные дожди, так что вскоре в лесах можно найти еще больше грибов — не только лисичек.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Лес#Природа#Охота
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