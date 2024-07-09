Очередное подпольное казино закрыли в центре Новосибирска

Сотрудники Железнодорожного следственного отдела и полицейские нагрянули в тайное заведение в субботу, 5 июля. Во время обыска игрового клуба были изъяты системные блоки компьютеров, а также другая техника (всего около полусотни единиц) и наличные деньги.