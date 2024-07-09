Очередное подпольное казино закрыли в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Новосибирске полицейские прекратили работу подпольного игорного клуба, организованного двумя горожанами. Личность одного из подозреваемых сейчас устанавливается, а в отношении другого возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.
Для проведения азартных игр новосибирцы использовали компьютерное оборудование, подключенное к интернету.
Сотрудники Железнодорожного следственного отдела и полицейские нагрянули в тайное заведение в субботу, 5 июля. Во время обыска игрового клуба были изъяты системные блоки компьютеров, а также другая техника (всего около полусотни единиц) и наличные деньги.