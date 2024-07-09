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Очередное подпольное казино закрыли в центре Новосибирска

Очередное подпольное казино закрыли в центре Новосибирска

9 июля 2024, 11:09
Фото: Следственный комитет Новосибирской области
Работу тайного казино прекратили сотрудники полиции в Центральном районе Новосибирска, следует из сообщения областного Следственного комитета.

В Новосибирске полицейские прекратили работу подпольного игорного клуба, организованного двумя горожанами. Личность одного из подозреваемых сейчас устанавливается, а в отношении другого возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.

Для проведения азартных игр новосибирцы использовали компьютерное оборудование, подключенное к интернету.

Сотрудники Железнодорожного следственного отдела и полицейские нагрянули в тайное заведение в субботу, 5 июля. Во время обыска игрового клуба были изъяты системные блоки компьютеров, а также другая техника (всего около полусотни единиц) и наличные деньги.

Видео: Следственный комитет Новосибирской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Интернет#Уголовное дело#Обыск#Подпольное казино
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