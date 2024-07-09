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Сообщается о погибшем

Пересек двойную сплошную: страшное ДТП произошло на Северном объезде Новосибирска

9 июля 2024, 05:56
Фото: 1MI
Сообщается о погибшем

Легковушка врезалась в фуру на Северном объезде Новосибирска

На Северном объезде Новосибирска произошло серьезное ДТП, очевидцы сообщают в соцсетях о погибшем.

Все случилось рядом с поворотом на Колыванское шоссе днем 9 июля. По первой информации, легковой автомобиль марки Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу движение.

Он нарушил правила движения, так как там была двойная сплошная. Машина врезалась прямо в фуру. Большегруз откинуло на обочину, кабина с водителем перевернулась. Вероятно, он на фуре пытался избежать столкновения.

Легковушка была разбита вдребезги. Автомобилист оказался зажат в салоне. Позже стало известно, что он погиб. Официально комментарий в ГИБДД пока не дали. Новосибирцы высказываются о ДТП в соцсетях:

«Дурачок на Лансере через двойную сплошную… Теперь будет выплачивать стоимость фуры, груза, и издержек. Что мешает не нарушать?»;
«Успел туда, куда не надо спешить».
«Лансер на встречу выехал, нам всем показалось что он развернуться хотел быстро».
Фото: АСТ-54
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