Пересек двойную сплошную: страшное ДТП произошло на Северном объезде Новосибирска

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Все случилось рядом с поворотом на Колыванское шоссе днем 9 июля. По первой информации, легковой автомобиль марки Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу движение.
Он нарушил правила движения, так как там была двойная сплошная. Машина врезалась прямо в фуру. Большегруз откинуло на обочину, кабина с водителем перевернулась. Вероятно, он на фуре пытался избежать столкновения.
Легковушка была разбита вдребезги. Автомобилист оказался зажат в салоне. Позже стало известно, что он погиб. Официально комментарий в ГИБДД пока не дали. Новосибирцы высказываются о ДТП в соцсетях:
«Дурачок на Лансере через двойную сплошную… Теперь будет выплачивать стоимость фуры, груза, и издержек. Что мешает не нарушать?»;
«Успел туда, куда не надо спешить».
«Лансер на встречу выехал, нам всем показалось что он развернуться хотел быстро».