Подрядчик сбил цену на проведение экспертизы ЗАГСа в Новосибирске

В социальных сетях жители района предположили, что вопрос о сносе ЗАГСа уже решен, и будущая экспертиза — не более чем фикция. Местные жители утверждают, что место для строительства нового ЗАГСа уже подобрали, а вместо старого построят жилой дом. Официального подтверждения заявлению нет.