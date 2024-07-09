Подрядчик сбил цену на проведение экспертизы ЗАГСа в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
В Новосибирске подрядчик в четыре раза снизил первоначальную стоимость контракта на проведение экспертизы состояния здания Ленинского ЗАГСа на улице Троллейной, 15/1. Как следует из сообщения на сайте Госзакупок, минимальная стоимость контракта равнялась 845 тысячам рублей, аукцион выиграл подрядчик, готовый выполнить работу за 200 тысяч.
Напомним, о закрытии ЗАГСа Ленинского района столицы Сибири заговорили в декабре 2024 года. Построенное в 1996 году в стиле советского модернизма оказалось в плохом состоянии, и после инженерного обследования власти города должны будут принять решение о его дальнейшей судьбе.
В социальных сетях жители района предположили, что вопрос о сносе ЗАГСа уже решен, и будущая экспертиза — не более чем фикция. Местные жители утверждают, что место для строительства нового ЗАГСа уже подобрали, а вместо старого построят жилой дом. Официального подтверждения заявлению нет.
«За эти деньги они нарисуют для мэрии, что надо снести, с мэрией по любому этот вопрос был решен еще до торгов. Как Вам работа новой мэрии? Коррупция пухнет на дрожжах, — комментирует новость пользователь социальных сетей из Новосибирска.
Atas.Info следит за ситуацией вокруг здания ЗАГСа.