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Подрядчик сбил цену на проведение экспертизы ЗАГСа в Новосибирске

Подрядчик сбил цену на проведение экспертизы ЗАГСа в Новосибирске

9 июля 2024, 08:14
Фото: 1MI
В Новосибирске определился подрядчик на выполнение обмерных работ и инженерное обследование здания ЗАГСа на Троллейной улице, следует из сообщения на сайте Госзакупок.

В Новосибирске подрядчик в четыре раза снизил первоначальную стоимость контракта на проведение экспертизы состояния здания Ленинского ЗАГСа на улице Троллейной, 15/1. Как следует из сообщения на сайте Госзакупок, минимальная стоимость контракта равнялась 845 тысячам рублей, аукцион выиграл подрядчик, готовый выполнить работу за 200 тысяч.

Напомним, о закрытии ЗАГСа Ленинского района столицы Сибири заговорили в декабре 2024 года. Построенное в 1996 году в стиле советского модернизма оказалось в плохом состоянии, и после инженерного обследования власти города должны будут принять решение о его дальнейшей судьбе.

В социальных сетях жители района предположили, что вопрос о сносе ЗАГСа уже решен, и будущая экспертиза — не более чем фикция. Местные жители утверждают, что место для строительства нового ЗАГСа уже подобрали, а вместо старого построят жилой дом. Официального подтверждения заявлению нет.

«За эти деньги они нарисуют для мэрии, что надо снести, с мэрией по любому этот вопрос был решен еще до торгов. Как Вам работа новой мэрии? Коррупция пухнет на дрожжах, — комментирует новость пользователь социальных сетей из Новосибирска.

Atas.Info следит за ситуацией вокруг здания ЗАГСа.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Госзакупки#Загс#Экспертиза#Ленинский район#Инженерное обследование
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