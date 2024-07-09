Пользователи Reddit не советуют иностранцам приезжать в Новосибирск — и вот почему

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Пользователю популярного американского сайта Reddit под псевдонимом Overcome_It_Okay посоветовали в качестве туриста съездить в Новосибирск, но многие жители России буквально подняли на смех такую рекомендацию.
Уроженец США очень хочет посетить Россию и сейчас находится в раздумье, какой город ему выбрать для посещения. При этом он не рассматривает Москву и Санкт-Петербург, где он уже был. За советом он обратился к русскоязычным пользователям.
«Я был в России и хочу изучить некоторые альтернативные города, помимо таких популярных, как Санкт-Петербург и Москва. Есть ли какие-нибудь рекомендации по поводу хороших городов для жизни с хорошими удобствами и сообществом?» — спросил иностранец.
По практически единодушному мнению россиян, столица Сибири, без сомнения — город современный, там прекрасно развита торговля, сфера услуг и особенно культура, но вот сама городская среда ужасна. Среди основных недостатков Новосибирска называется пыль, грязь, отвратительное состояние зданий, особенно старых, дорожные пробки.
«Это город упущенного потенциала. Знаете один из тех, где нужно немного вложить деньги, немного порекламировать его, и это будет здорово? Но этого нет…» — пояснил один из пользователей.
Некоторые юзеры говорят обратное: в Новосибирске им очень нравится. Правда, на вопрос, где именно в городе хорошо, все единогласно вспоминают Академгородок.
В качестве альтернативы для посещения назывались Ростов-на-Дону, Краснодар, Пермь, Сочи, Тюмень, Самара или Нижний Новгород.
К сожалению, даже любящие свой город жители Новосибирска вынуждены признать очевидное: столица Сибири по некоторым моментам сильно отстает.
Например, преподаватель Новосибирского государственного университета архитектуры и строительства Анна Наволоцкая считает, что Новосибирск уродует точечная застройка. И это не только многоэтажки, которые вырастают на месте зеленых зон между домами или хоккейных коробок.
«В нашем случае это всё современное строительство. Когда девелопер пытается выжить максимум дохода из приобретённого участка. При этом застройка участка никак не согласуется ни со сложившейся здесь городской средой, не отвечает задачам, стоящим перед городом. Максимальная возможная площадь контура здания, максимальная этажность», — перечисляет эксперт больные точки.
Наволоцкая говорит прямо — сейчас застройщики организовали мощное строительное лобби в Горсовете, Заксобрании и различных общественных советах. Это и позволяет им хаотично застраивать Новосибирск разнокалиберными зданиями разной стилистике, и к тому же низкого качества.
Когда говорят о минусах Новосибирска, отмечают качество и доступность дорог.
«Системного подхода к организации дорожного движения, к сожалению, в Новосибирске нет», — описывает текущую дорожную ситуацию эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в области дорожного движения Александр Стефанов.