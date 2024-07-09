atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля, 08:25

Published 9 июля, 08:25

Modified 9 июля, 08:27

Updated 9 июля, 08:27

Появились подробности смертельного ДТП на Северном объезде Новосибирска

9 июля 2024, 08:25
Под Новосибирском после столкновения с тяжелой фурой погиб водитель Mitsubishi Lancer, его личность устанавливается, следует из сообщения областного управления полиции.

Полиция распространила подробности смертельного ДТП случившегося во вторник, 9 июля на Северном объезде Новосибирска, Напомним, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль DAF.

На данный момент установлено, что иномарка двигалась в направлении Омска. За рулем находился мужчина приблизительно 60 лет, его личность сейчас устанавливается, рассказали Atas.Info в пресс-службе областного управления полиции.

Фурой управлял 43-летний водитель, он не пострадал.

Мальков нельмы выпустить в Чаус заставила прокуратура Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
15-летняя девочка из приемной семьи погибла в Новосибирской областиДневной дождь снова затопил улицы Новосибирска — смотрим видеоСтудент-диверсант оказался на скамье подсудимых в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Полиция#Mitsubishi Lancer#DAF
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика