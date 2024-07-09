Появились подробности смертельного ДТП на Северном объезде Новосибирска

Posted 9 июля, 08:25
Published 9 июля, 08:25
Modified 9 июля, 08:27
Updated 9 июля, 08:27
Полиция распространила подробности смертельного ДТП случившегося во вторник, 9 июля на Северном объезде Новосибирска, Напомним, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль DAF.
На данный момент установлено, что иномарка двигалась в направлении Омска. За рулем находился мужчина приблизительно 60 лет, его личность сейчас устанавливается, рассказали Atas.Info в пресс-службе областного управления полиции.
Фурой управлял 43-летний водитель, он не пострадал.