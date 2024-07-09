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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Появились подробности смертельного ДТП на Северном объезде Новосибирска

Появились подробности смертельного ДТП на Северном объезде Новосибирска

9 июля 2024, 08:25
Фото: управление полиции Новосибирской области
Под Новосибирском после столкновения с тяжелой фурой погиб водитель Mitsubishi Lancer, его личность устанавливается, следует из сообщения областного управления полиции.

Полиция распространила подробности смертельного ДТП случившегося во вторник, 9 июля на Северном объезде Новосибирска, Напомним, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль DAF.

На данный момент установлено, что иномарка двигалась в направлении Омска. За рулем находился мужчина приблизительно 60 лет, его личность сейчас устанавливается, рассказали Atas.Info в пресс-службе областного управления полиции.

Фурой управлял 43-летний водитель, он не пострадал.

Фото: управление полиции Новосибирской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Полиция#Mitsubishi Lancer#DAF
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