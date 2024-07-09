Путин наградил отличившихся жителей Новосибирской области

Глава Горводоканала Юрий Похил стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени», а доярка из села Раздольное Марина Артюхова, руководитель министерства труда Елена Бахарева, дежурная по станции Болотная Юлия Кравчук и бизнесмен Роман Колосов получили такую же медаль, но ордена второй степени.