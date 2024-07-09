Путин наградил отличившихся жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Девять новосибирцев отметили на самом высоком уровне, наградив медалями и почетными званиями. Кремль накануне опубликовал полный список россиян, которых наградил Президент.
Глава Горводоканала Юрий Похил стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени», а доярка из села Раздольное Марина Артюхова, руководитель министерства труда Елена Бахарева, дежурная по станции Болотная Юлия Кравчук и бизнесмен Роман Колосов получили такую же медаль, но ордена второй степени.
Омбудсмен региона по правам человека Нина Шалабаева получила орден Почета.
Заслуженными работниками транспорта стали руководитель участков станций Инская, Обская и Болотная Евгений Сабитов, Альбина Парахневич и Людмила Шатрова.
Интересно, что главу Горводоканала отметили такой же наградой как и известную в прошлом певицу, а ныне директора галереи «Мастер» Аниту Цой.
Напомним, на недавнем тожественном собрании в честь очередного Дня города Юрию Похилу было присвоено звание почетного гражданина Новосибирска.