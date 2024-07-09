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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Путин наградил отличившихся жителей Новосибирской области

Путин наградил отличившихся жителей Новосибирской области

9 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
Девять жителей Новосибирской области наградил Владимир Путин, следует из сообщения на сайте президента России.

Девять новосибирцев отметили на самом высоком уровне, наградив медалями и почетными званиями. Кремль накануне опубликовал полный список россиян, которых наградил Президент.

Глава Горводоканала Юрий Похил стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени», а доярка из села Раздольное Марина Артюхова, руководитель министерства труда Елена Бахарева, дежурная по станции Болотная Юлия Кравчук и бизнесмен Роман Колосов получили такую же медаль, но ордена второй степени.

Омбудсмен региона по правам человека Нина Шалабаева получила орден Почета.

Заслуженными работниками транспорта стали руководитель участков станций Инская, Обская и Болотная Евгений Сабитов, Альбина Парахневич и Людмила Шатрова.

Интересно, что главу Горводоканала отметили такой же наградой как и известную в прошлом певицу, а ныне директора галереи «Мастер» Аниту Цой.

Напомним, на недавнем тожественном собрании в честь очередного Дня города Юрию Похилу было присвоено звание почетного гражданина Новосибирска.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Путин#Медали#Награждение#Почетные звания#Заслуги перед отечеством
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