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Где высокие зарплаты

Самые высокооплачиваемые вакансии июля 2024 в Новосибирске — где платят 200 тысяч

9 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI
Где высокие зарплаты

Вакансии с зарплатой от 200 тысяч назвали в Новосибирске

В Новосибирске стали известны вакансии с зарплатными предложениями от 200 тысяч рублей, сообщил популярный сервис по поиску работы.

Самая высокооплачиваемая работа, которую предлагали работодатели в июле, стала вакансия главного инженера проекта. Специалисту предлагают платить от 200 тысяч рублей ежемесячно. Правда, нанять сотрудника могут только с высшим образованием и опытом работы.

На втором месте есть вакансия геодезиста. Ему предлагают платить до 250 тысяч рублей. Тут есть потолок в денежном вопросе, если сравнить с первой вакансией, где его нет.

Третье место занимает автомеханик, которому предлагают зарплату от 165 тысяч рублей. Требуется опыт работы от года.

Также в лидерах есть вакансии менеджера по продукту и мотористу. Им готовы платить от 150 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Деньги#Зарплата#Вакансии
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