Самые высокооплачиваемые вакансии июля 2024 в Новосибирске — где платят 200 тысяч

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Самая высокооплачиваемая работа, которую предлагали работодатели в июле, стала вакансия главного инженера проекта. Специалисту предлагают платить от 200 тысяч рублей ежемесячно. Правда, нанять сотрудника могут только с высшим образованием и опытом работы.
На втором месте есть вакансия геодезиста. Ему предлагают платить до 250 тысяч рублей. Тут есть потолок в денежном вопросе, если сравнить с первой вакансией, где его нет.
Третье место занимает автомеханик, которому предлагают зарплату от 165 тысяч рублей. Требуется опыт работы от года.
Также в лидерах есть вакансии менеджера по продукту и мотористу. Им готовы платить от 150 тысяч рублей.