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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Мигрант сбил школьника

Сбившего школьника пьяного мигранта отказались арестовывать в Новосибирске

9 июля 2024, 11:21
Фото: 1MI
Мигрант сбил школьника
Суд решил не арестовывать автомобилиста, которые сбил подростка, подробности назвали в судебном департаменте.

Все случилось на территории СНТ «Строитель» в конце июня. Школьник шел домой после отдыха на Обском море. С ним была его мама. Внезапно водитель сбил ребенка. Удар был мощный. Мальчик получил разные травмы.

Было возбуждено дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Во вторник, 9 июля, суд избирал меру пресечения подозреваемому. Виновника ДТП отпустили домой.

Напомним, что свою вину водитель в личном разговоре с мамой мальчика отрицал. Мигрант говорил, что ребенка специально толкнули под колеса. Родительница была намерена добиться выдворения нелегала из страны.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Дети#ДТП#Мигранты
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