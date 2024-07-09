Сбившего школьника пьяного мигранта отказались арестовывать в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Все случилось на территории СНТ «Строитель» в конце июня. Школьник шел домой после отдыха на Обском море. С ним была его мама. Внезапно водитель сбил ребенка. Удар был мощный. Мальчик получил разные травмы.
Было возбуждено дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. Во вторник, 9 июля, суд избирал меру пресечения подозреваемому. Виновника ДТП отпустили домой.
Напомним, что свою вину водитель в личном разговоре с мамой мальчика отрицал. Мигрант говорил, что ребенка специально толкнули под колеса. Родительница была намерена добиться выдворения нелегала из страны.