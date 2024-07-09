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Published Сегодня, 03:15

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Updated Сегодня, 03:17

Тройняшки родились в регионе

Тройняшек родили пять матерей в Новосибирской области

9 июля 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney
Тройняшки родились в регионе
В Новосибирской области несколько матерей родили на свет тройню, сообщили в Новосибирскстате.

Как гласит статистика за 2023 год, 19,6 тысяч влюбленных поженились. Для 64% мужчин этот брак был первым, также, как и для 63% женщин.

Всего на свет появилось 26 тысяч детей. Мальчиков было больше, чем девочек: 13,5 к 12,5.

Были и редкие случаи рождения. Например, мамами двойняшек из общего числа новорожденных, стали 277 женщин. Еще реже были случаи рождения тройни. Всего пять женщин родили сразу троих малышей.

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