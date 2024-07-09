Тройняшек родили пять матерей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Как гласит статистика за 2023 год, 19,6 тысяч влюбленных поженились. Для 64% мужчин этот брак был первым, также, как и для 63% женщин.
Всего на свет появилось 26 тысяч детей. Мальчиков было больше, чем девочек: 13,5 к 12,5.
Были и редкие случаи рождения. Например, мамами двойняшек из общего числа новорожденных, стали 277 женщин. Еще реже были случаи рождения тройни. Всего пять женщин родили сразу троих малышей.